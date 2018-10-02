Нобелевскую премию по физике получили разработчики лазеров

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Нобелевскую премию за достижения в области лазерной физики присудили Артуру Эшкину, Жерару Мору и Донне Стрикленд.

"Академия наук Королевства Швеции решила разделить Нобелевскую премию по физике 2018 года "За новаторские изобретения в области лазерной физики" между Артуром Эшкином, Жераром Мору и Донной Стрикленд", - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Эшкин получил признание за то, что изобрел "оптический пинцет", который благодаря световым лучам может захватывать маленькие частицы, атомы и молекулы. С его помощью можно исследовать вирусы, бактерии и другие живые клетки, не повреждая их. Благодаря этому стали возможны, в частности, тяжелые операции на глазах.

Жерар Мору и Донна Стрикленд изобрели метод получения ультракоротких и высокоэффективных лазерных импульсов. Техника, которую они разработали, открыла новые направления исследований и применяется в промышленности и медицине.

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Донна Стрикленд стала первой с 1963 года женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике.

Ученые разделят между собой вознаграждение в 9 млн шведских крон (это чуть больше 1 млн долларов).

В прошлом году Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн ученым Райнеру Вайссу, Бэрри Беришу и Кипу Торну.

Премия по физике была основана по инициативе шведского ученого Альфреда Нобеля и присуждается с 1901 года. Первым премию получил Вильгельм Рентген за "открытие удивительных лучей, названных впоследствии в его честь".

Нобелевская неделя началась накануне с объявления победителей в области медицины и физиологии. Ими стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё.

Они разработали революционные методики иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток, отличные от радио и химиотерапии. Премии присудили ученым "за их открытие терапии рака путем торможения негативного иммунного регулирования".

Лауреатов Нобелевской премии по химии в Швеции объявят в среду, а премии мира - в пятницу.

Нобелевскую премию по литературе в этом году не будут вручать из-за сексуального скандала. Мужа шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая с 1992 года была членом академии, французского фотографа Жан-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды, по словам пострадавших, происходили прямо в помещениях, принадлежащих академии.

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