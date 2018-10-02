Травля в школах: Рада поддержала законопроект о противодействии буллингу
Во вторник, 2 сентября, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на противодействие буллингу в учебных заведениях.
Принять законопроект депутатам удалось лишь со второй попытки - во время первого голосования в сессионном зале не оказалось достаточного количества депутатов.
В конце концов законопроект поддержали 228 парламентариев.
Проект закона предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за буллинг, а также его сокрытие работниками учебных заведений.
Потенциальный размер штрафа - до 200 необлагаемых минимумов, то есть 3400 гривен.
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Также принятый законопроект предусматривает внесение изменений в закон об образовании, где появится определение буллинга. Это - "моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения".
За противодействие буллингу будут отвечать руководители образовательных учреждений. Они должны будут утвердить и обнародовать план мер по борьбе с этим явлением и рассматривать заявления от учеников и их родителей о случаях буллинга.
По данным недавнего исследования ЮНИСЕФ, с проблемой буллинга в Украине в течение последних трех месяцев сталкивались 67% опрошенных в возрасте от 11 до 17 лет.
Почти четверть сами стали жертвами буллинга, при этом почти половина из них никому не рассказывали об этих случаях.
По распространенности буллинга среди 11-15-летних детей Украина входит в первую десятку европейских стран.
По этим показателям она оставила позади не только наиболее социально благополучные Данию или Норвегию, но и, например, Венгрию и Грецию. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.