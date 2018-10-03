Протесты в Армении: Пашинян призывает к новым выборам

Копірайт зображення Reuters Image caption Никол Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку в ближайшие дни

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед многотысячной толпой, окружившей здание парламента, заявил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов. После этого премьер направился в здание парламента для переговоров.

Ранее во вторник Пашинян дал указание уволить министров правительства и губернаторов, выдвинутых партиями "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн".

Поздно вечером во вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих эти партии.

По последней информации из Еревана, участники митинга на проспекте Баграмяна прорвались на территорию парламента.

Выступая перед сторонниками, Пашинян заявил, что сразу после вступления этих указов в силу он намерен подать в отставку, сохранив, впрочем, должность исполняющего обязанности премьера.

"Чтобы кто-то не думал, что я цепляюсь за должность премьер-министра. Семь и один день спустя парламент должен будет избрать премьер-министра. Если в этот срок премьер не будет избран, то должны быть проведены еще одни выборы через семь и плюс один день. Если после этого также не будет избран премьер, то должны быть назначены досрочные парламентские выборы", - цитирует премьера сайт news.am.

Пашинян рассчитывает, что конкурирующие партии не будут выдвигать кандидатов на пост премьер-министра в этот период.

Копірайт зображення Reuters Image caption Сторонники Пашиняна по его призыву собрались у здания Национального собрания

Объявив о своих планах, Пашинян вошел в здание парламента для переговоров с членами конкурирующих фракций. В соответствии с его планом, досрочные парламентские выборы могут пройти уже в декабре.

"Сейчас я постараюсь узнать позицию наших коллег о том, как преодолеть кризис. Я думаю, что мы придем к консенсусу о проведении внеочередных выборов и что они после моей отставки не представят кандидатуру премьера, чтобы не нервировать людей", - сказал он журналистам.

Выйдя к своим сторонникам по окончании переговоров, Пашинян сообщил, что парламентские фракции, как ему показалось, "услышали месседж народа" и не собираются выдвигать другого кандидата в премьер-министры.

Толпа у здания парламента

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.

Депутаты от фракции "Выход" бойкотировали заседание, следуя призыву премьер-министра Никола Пашиняна, который заявил, что принятие законопроекта "означает официальное начало контрреволюции".

Копірайт зображення AFP Image caption Участники митинга перекрыли выходы из здания парламента

За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также "Дашнакцутюн" и блока "Царукян".

В ночь на вторник, по сообщениям армянских СМИ, участники митинга на проспекте Баграмяна смогли прорваться на территорию парламента.

Несмотря на то, что премьер-министр Никол Пашинян призвал не входить в здание, несколько человек попытались войти в парламент. Однако им не позволили сделать это депутаты от фракции "Выход", сообщает "Новости Армении-NEWS.am"

Участники митинга перекрыли выходы из здания парламента, не позволяя депутатам покинуть его. По информации корреспондентов, у парламента сохраняется напряженная обстановка.

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