В Эквадоре нашли новый вид колибри
В Эквадоре многонациональная команда орнитологов нашла новый вид колибри.
Птицу назвали Oreotrochilus cyanolaemus, или синегорлая горная звезда, поскольку у них темно-синяя шея.
Птица достигает в длину около 11 см.
Эквадор богат животными и растениями и является домом для 132 видов колибри из более чем 300 существующих в мире.
Орнитологи говорят, что всего существует около 300 колибри этого вида, и они находятся под угрозой исчезновения.
Франсиско Сорноза - орнитолог, который возглавлял команду исследователей из Эквадора, Венесуэлы, Дании и Швеции, которые и открыли новый вид.
Он сообщил Agence France-Presse о том, что это может быть неизвестный вид, как только он увидел птичку в бинокль на пустынном высокогорье юго-западного Эквадора.
Исторически этот район плохо изучен орнитологами, а популяция синегорлых горных звезд сравнительно небольшая.
Проживает новый вид птиц на высоте от 3000 до 3700 м между провинциями Лоха и Эль-Оро около Тихого океана.
Птицы оказались под угрозой из-за добычи природных ископаемых.
Сорноза, который изучает колибри более 30 лет, сказал, что птица имеет несколько изогнутый клюв, который он использует, чтобы доставать до сердцевины цветов чукирагуа - кустарника, также известного под названием "цветок Анд" или "цветок настоящей любви".
Птица может съедать количество нектара, вдвое превышающее ее собственный вес, а ее сердечный ритм замедляется ночью, чтобы адаптироваться к низким температурам, сказал исследователь.