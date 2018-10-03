В Эквадоре нашли новый вид колибри

Копірайт зображення AFP Image caption У самца нового вида темно-синяя шейка и белая грудка с черной полоской

В Эквадоре многонациональная команда орнитологов нашла новый вид колибри.

Птицу назвали Oreotrochilus cyanolaemus, или синегорлая горная звезда, поскольку у них темно-синяя шея.

Птица достигает в длину около 11 см.

Эквадор богат животными и растениями и является домом для 132 видов колибри из более чем 300 существующих в мире.

Орнитологи говорят, что всего существует около 300 колибри этого вида, и они находятся под угрозой исчезновения.

Франсиско Сорноза - орнитолог, который возглавлял команду исследователей из Эквадора, Венесуэлы, Дании и Швеции, которые и открыли новый вид.

Он сообщил Agence France-Presse о том, что это может быть неизвестный вид, как только он увидел птичку в бинокль на пустынном высокогорье юго-западного Эквадора.

Копірайт зображення AFP Image caption У самки этого вида нет синей шейки

Исторически этот район плохо изучен орнитологами, а популяция синегорлых горных звезд сравнительно небольшая.

Проживает новый вид птиц на высоте от 3000 до 3700 м между провинциями Лоха и Эль-Оро около Тихого океана.

Птицы оказались под угрозой из-за добычи природных ископаемых.

Сорноза, который изучает колибри более 30 лет, сказал, что птица имеет несколько изогнутый клюв, который он использует, чтобы доставать до сердцевины цветов чукирагуа - кустарника, также известного под названием "цветок Анд" или "цветок настоящей любви".

Копірайт зображення AFP Image caption Клюв птицы изогнутый, чтобы доставать до сердцевины цветов чуккирагуа

Птица может съедать количество нектара, вдвое превышающее ее собственный вес, а ее сердечный ритм замедляется ночью, чтобы адаптироваться к низким температурам, сказал исследователь.

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