США не будут выдавать визы однополым супругам дипломатов, если брак официально не зарегистрирован

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США прекратили выдачу виз однополым партнерам дипломатов, членов иностранных делегаций и сотрудников аппарата ООН, если они не находятся в официальном браке.

Новые правила вступили в силу в понедельник, 1 октября.

Дипломатам, которые уже находятся на территории США совместно со своими партнерами, надо будет до конца года вступить с ними в брак. В противном случае их сожителям придется покинуть страну.

С 2009 года США выдавало дипломатические визы однополым партнерам дипломатов, даже если их отношения не были официально оформлены.

Это было обусловлено тем, что сейчас однополые браки разрешены только в 25 странах мира. При этом в 71 стране гомосексуальность является незаконной.

Новые правила отменяют разрешение, принятое при каденции Хиллари Клинтон, которая тогда возглавляла Государственный департамент США.

Критики такого решения уже назвали его дискриминационным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Однополый брак легален в 25 странах мира

Новые правила соответствуют решению Верховного суда США о легализации однополых союзов, считают в Белом доме.

"Только официально оформленные отношения могут рассматриваться в качестве уважительной причины для открытия визы", - говорят в Госдепе.

В ноте от 12 июля этого года миссия США в ООН называла будущие изменения "шагом на пути к равенству" и отметила, что однополые партнеры дипломатов получат возможность пользоваться теми же правами, что и все остальные.

Бывший представитель США в ООН Пауэр раскритиковала такие изменения и назвала нововведения "неуместно жестокими и фанатичными".

Она добавила, что изменения коснутся ее коллег из разных стран, и напомнила, что только 12% государств-членов ООН легализовали однополые браки.

Недовольство выразили и представители UN Globe - организации, занимающейся вопросами соблюдения прав человека для ЛГБТ при ООН.

"Действительно, пары, которые уже находятся на территории США, смогут пойти в мэрию и зарегистрировать свои отношения. Но если они вернутся на родину, то могут стать жертвами преследований - в случае, если в их стране гомосексуальность считается преступлением", - говорят в UN Globe.

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