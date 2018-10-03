Нобелевскую премию по химии дали за изучение ферментов

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Нобелевскую премию присудили американским ученым Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту и британскому ученому Грегори Винтеру.

В Нобелевском комитете заявили, что лауреаты "взяли под контроль эволюцию и использовали генетические изменения и отбор для разработки белков, которые решают химические проблемы человечества".

Фрэнсис Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов - белков, которые катализируют химические реакции. Ферменты, произведенные с помощью этого метода, используют для производства различных продуктов: от биотоплива до лекарственных препаратов.

Лауреат Джордж Смит разработал метод, известный как "фаговый дисплей", благодаря которому бактериофаг (вирус, который поражает бактерии) стали использовать для выделения новых протеинов.

Грегори Винтер использовал фаговый дисплей (лабораторный метод изучения белков) для производства новых фармацевтических препаратов. Теперь благодаря ему продуцируют антитела, способные нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеванием и лечить метастатический рак.

Все лауреаты разделят между собой денежное вознаграждение размером чуть больше миллиона долларов.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию молекул.

Трех ученых - Жака Дюбоше, Йоахима Франко и Ричарда Хендерсона - наградили "за развитие криоэлектронной микроскопии, которая упрощает и улучшает изображение биомолекул".

Благодаря этому методу исследователи теперь могут "остановить" биомолекулы в движении и "визуализировать процессы, которых они никогда раньше не видели", объяснили в Нобелевском комитете.

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Накануне Нобелевскую премию присудили Артуру Эшкину, Жерару Мору и Донне Стрикленд за достижения в области лазерной физики. Донна Стрикленд стала третьей в истории женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике.

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Нобелевская неделя началась накануне с объявления победителей в области медицины и физиологии. Ими стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё.

Они разработали революционные методики иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток, отличные от радио и химиотерапии. Премии присудили ученым "за их открытие терапии рака путем торможения негативного иммунного регулирования".

Лауреатов Нобелевской премии мира объявят в пятницу.

Нобелевскую премию по литературе в этом году не будут вручать из-за сексуального скандала. Мужа шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая с 1992 года была членом академии, французского фотографа Жан-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды, по словам пострадавших, происходили прямо в помещениях, принадлежащих академии.

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