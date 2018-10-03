Не договорились с Гриценко? Садовый идет в президенты

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Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в президентских выборах.

Такое заявление он сделал на встрече с организаторами молодежного форума "#Молодвіж" в среду, сообщает сайт "Самопомощи".

Так, очевидно, что "Самопомощи" и "Гражданской позиции", лидером которой является Анатолий Гриценко, не удалось договориться о совместном участии в выборах.

"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Мы должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне", - подчеркнул мэр Львова.

Ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных перемен".

Он дал понять, что переговоры о возможном объединении с "Гражданской позицией" для участия в выборах завершились безуспешно.

В сентябре Анатолий Гриценко публично призвал лидера партии "Самопомощь" к объединению. По его словам, у двух политических сил общее видение, как двигаться вперед.

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