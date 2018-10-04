Марихуана вредит мозгу подростков больше алкоголя - ученые

Копірайт зображення Getty Images

Употребление марихуаны в подростковом возрасте приводит к длительному вреду для мозга. Об этом говорится в новом исследовании канадских ученых.

Исследование выявило, что воздействие на навыки мышления, память и поведение от наркотика хуже, чем от алкоголя.

Исследователи из Университета Монреаля призвали подростков отложить начало употребления марихуаны на как можно более долгий срок.

В рамках исследования ученые наблюдали за 3 800 подростками в течение четырех лет, начиная с 13-летнего возраста.

Известно, что употребление алкоголя и наркотиков в молодом возрасте вызывает проблемы с когнитивными способностями, в частности способностью к обучению, внимания и принятием решений, а также негативно влияет на успеваемость в школе.

Исследование выявило, что степень проблем растет вместе с частотой употребления марихуаны. При этом негативный эффект от нее долговечнее того, чем от потребления алкоголя.

Подростки с 31 канадской школы раз в год предоставляли информацию об употреблении ими наркотиков и алкоголя.

Их когнитивные навыки также ежегодно проверяли в школе с помощью компьютерных тестов.

Развитие мозга

Оказалось, что алкоголь среди подростков, участвовавших в исследовании, гораздо популярнее марихуаны.

Употребление наркотика признали только 28% подростков, тогда как в употреблении спиртных напитков - по крайней мере время от времени - признались 75% опрошенных.

Копірайт зображення Getty Images

Профессор департамента психиатрии в Монреале Патрисия Конрод, которая руководила исследованием, заявила, что ожидала большего влияния алкоголя на мозг подростков.

Но исследования, наоборот, выявило увеличение количества ошибок в когнитивных тестах подростков, которые употребляли марихуану. При этом эффект наблюдался как во время употребления наркотика, так и после.

Негативные эффекты наблюдались и в отношении краткосрочной памяти, способности к построению логических цепочек и контроля поведения.

"Их мозг еще развивается, но марихуана вмешивается в этот процесс", - сказала профессор Конрод о подростках.

"Им стоит отложить употребление марихуаны на как можно более долгий срок".

Она также отметила, что результаты исследования продемонстрировали важность программ по профилактике наркомании.

Марихуана может вызывать привыкание, и, как показывают исследования, она увеличивает риск развития психотических заболеваний, особенно у подростков.

Отказ от марихуаны может на некоторое время привести к проявлению симптомов отвыкания, таких как проблемы со сном и колебания настроения, говорят эксперты.

Исследование опубликовали в Американском журнале психиатрии.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram