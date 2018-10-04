Венгрия высылает консула Украины и обвиняет Порошенко в ненависти к венграм

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Петра Порошенко в раздувании ненависти

Будапешт высылает украинского консула в ответ на высылку Киевом венгерского консула из закарпатского города Берегово. Об этом объявил на пресс-конференции министр иностранных дел Петер Сиярто.

По его словам, послу Украины в Венгрии Любови Непоп уже сообщили о высылке одного из консулов.

Сиярто обвинил Киев в обострении конфликта, раскритиковал законопроекты о государственном языке, которые рассматривает Верховная Рада, а инициативу по размещению дополнительного количества военных на Закарпатье возле границы с Венгрией назвал провокационной.

Как сообщает издание HVG, Сиярто также обвинил президента Порошенко в раздувании ненависти к закарпатским венграм с целью увеличения популярности перед выборами.

В четверг утром Украина объявила персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово.

Требование об отзыве венгерского консула в Киеве выдвинули еще две недели назад. Причиной стала видеозапись выдачи венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово, которое обнародовало государственное информагентство Укринформ.

На видео скрытой камерой сняли церемонию предоставления венгерского гражданства жителям Закарпатья. Сначала выдают паспорт, дальше раздается присяга на верность Венгрии на фоне венгерского флага. После этого якобы сотрудник консульства просит на венгерском языке не рассказывать о паспорте украинским чиновникам.

Это видео спровоцировало новое обострение украинско-венгерского спора. Министр иностранных дел Павел Климкин предложил Венгрии либо доказать, что видео является фейковым, либо отозвать консула Йожефа Бачкаи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видео использовано в предвыборной борьбе в Украине для подогрева ненависти к венграм.

"Двойное гражданство - обычная практика в ЕС, поэтому украинское возмущение свидетельствует, что Киев несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО", - заявил он.

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