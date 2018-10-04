Телохранителю Ким Кардашьян вчинен иск на $6 млн

  • 4 октября 2018
Паскаль Дювье и Ким Кардашьян Копірайт зображення Getty Images
Image caption Паскаль Дювье работал телохранителем Ким Кардашьян

Телохранителю Ким Кардашьян Паскалю Дювье предъявлен иск на 6,1 млн долларов. Иск предъявлен страховой компанией AIG из-за ограбления Кардашьян, произошедшего в Париже 2 года назад.

Тогда у Кардашьян были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.

В AIG утверждают, что Паскаль Дювье и его охранная фирма Protect Security проявили халатность, охраняя квартиру звезды.

Во время парижской недели моды в 2016 году пятеро грабителей, переодетых в полицейскую форму, вошли в квартиру Ким, приставили к ее голове пистолет и забрали драгоценности. После этого ее связали и заперли в ванной комнате.

AIG выплатила Ким стоимость украденных украшений.

Телохранитель Дювье в это время сопровождал сестер Ким Кардашьян, Кортни и Кендалл, в ночной клуб.

В интервью франзцузской газете Le Journal du Dimanche Ким Кардашьян рассказала о том, как произошло нападение: "Они схватили меня и отвели в коридор, связали пластиковыми проводами, зафиксировали мои руки, а затем приклеили липкую ленту поверх рта и такой же лентой скрепили ноги".

В иске AIG, поданном в Делавере, говорится, что телохранитель и его компания оставили знаменитость в одиночестве.

По данным портала о жизни знаменитостей TMZ, в иске также говорится о многочисленных нарушениях безопасности, в том числе об исчезнувшем или сломанном замке и сломанной системе внутренней связи.

Сообщается, что Паскаль Дювье и его компания Protect Security также охраняли и других знаменитостей, включая американскую хип-хоп группу Black Eyed Peas.

В январе 2017 года французская полиция арестовала 10 человек в рамках расследования дела об ограблении.

Ким Кардашьян-Уэст стала известна по реалити-шоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.

Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме