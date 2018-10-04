Рада продлила особый статус Донбасса: года что это значит?
Верховная рада поддержала президентский законопроект о продлении особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
Такое решение поддержали в четверг 245 депутатов.
Еще в прошлом году Рада отдельным законом признала эти районы территориями, оккупированными Российской Федерацией.
Продолжение поддержали фракции БПП, "Народного фронта" и "Оппозиционного блока".
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Действие закона об особом порядке самоуправления заканчивается 10 октября, но за четыре года, с момента принятия в сентябре 2014 года, его нормы фактически не заработали.
Закон об "особом самоуправлении" является одним из аргументов Украины по выполнению ею Минских соглашений, на которых завязаны санкции в отношении России.
Спецпредставитель США Курт Волкер недавно обратился к украинским властям с призывом пролонгировать закон, ведь это "будет способствовать сохранению санкций ЕС против России". Он добавил, что иначе это использует РФ против Украины.
Сторонники пролонгации открыто говорили, что закон не заработает, а нужен только для сохранения санкций.
"Это закон о продлении санкций против России, чтобы сплотить международное сообщество", - оценил проект закона спикер парламента Андрей Парубий.
Он напомнил, что такой же шаг в октябре прошлого года дал возможность сохранить санкции в отношении России.
Закон об особом порядке самоуправления 2014 года предусматривал быстрое проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса и постепенное возвращение этих территорий под контроль Киева. Но эти выборы провести не удалось.
В 2015 году в закон добавили отдельную статью 10, согласно которой выборы в отдельных районах Донбасса могут состояться только после вывода оттуда всех незаконных формирований, техники и боевиков. Также там предусмотрели ряд условий по международному контролю за этими выборами, которые должны состояться по украинским законам.
В статье 10 закона четко указано, что все его основные положения начинают работать только после проведения выборов по украинскому законодательству с соблюдением всех международных стандартов.
В теории, если это условие относительно местных выборов выполнят, то избранные органы власти на Донбассе получат расширенные полномочия, в том числе по созданию народной милиции.
Также документ предоставляет амнистию участникам событий на Донбассе, которые не совершили тяжких преступлений. Должен быть особый порядок назначения судей и правоохранителей и отдельное соглашение об экономическом развитии районов Донбасса с Кабмином.
Однако все эти нормы не заработали, в том числе из-за того, что бои в Донбассе так и не прекратились и до проведения местных выборов дело не дошло.
Противники пролонгации закона из фракции "Батькивщины", "взаимопомощи" и "Радикальной партии" настаивали, что в будущем это может легализовать боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также позволит боевиками получить амнистию и официально попасть в органы власти по возвращении контроля Киева над этими территориями.
Однако эксперты указывают, что в ближайшее время закон предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донбасса не заработает, ведь в ноябре 2018 года в "ДНР" и "ЛНР" запланированы выборы, которые ни Украина, ни западные партнеры не признают.
Проведение этих выборов, по мнению Украины, нарушает Минские соглашения и заводит мирный процесс в тупик.