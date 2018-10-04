Рада продлила особый статус Донбасса: года что это значит?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Больше всего противники закона критикуют теоретическую возможность получения амнистии боевиками

Верховная рада поддержала президентский законопроект о продлении особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.

Такое решение поддержали в четверг 245 депутатов.

Еще в прошлом году Рада отдельным законом признала эти районы территориями, оккупированными Российской Федерацией.

Продолжение поддержали фракции БПП, "Народного фронта" и "Оппозиционного блока".

Действие закона об особом порядке самоуправления заканчивается 10 октября, но за четыре года, с момента принятия в сентябре 2014 года, его нормы фактически не заработали.

Закон об "особом самоуправлении" является одним из аргументов Украины по выполнению ею Минских соглашений, на которых завязаны санкции в отношении России.

Спецпредставитель США Курт Волкер недавно обратился к украинским властям с призывом пролонгировать закон, ведь это "будет способствовать сохранению санкций ЕС против России". Он добавил, что иначе это использует РФ против Украины.

Сторонники пролонгации открыто говорили, что закон не заработает, а нужен только для сохранения санкций.

"Это закон о продлении санкций против России, чтобы сплотить международное сообщество", - оценил проект закона спикер парламента Андрей Парубий.

Копірайт зображення Rada.gov.ua Image caption Продление закона прошлого года сопровождалось стычками

Он напомнил, что такой же шаг в октябре прошлого года дал возможность сохранить санкции в отношении России.

Закон об особом порядке самоуправления 2014 года предусматривал быстрое проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса и постепенное возвращение этих территорий под контроль Киева. Но эти выборы провести не удалось.

В 2015 году в закон добавили отдельную статью 10, согласно которой выборы в отдельных районах Донбасса могут состояться только после вывода оттуда всех незаконных формирований, техники и боевиков. Также там предусмотрели ряд условий по международному контролю за этими выборами, которые должны состояться по украинским законам.

В статье 10 закона четко указано, что все его основные положения начинают работать только после проведения выборов по украинскому законодательству с соблюдением всех международных стандартов.

В теории, если это условие относительно местных выборов выполнят, то избранные органы власти на Донбассе получат расширенные полномочия, в том числе по созданию народной милиции.

Копірайт зображення EPA Image caption Закон является важной частью Минских соглашений

Также документ предоставляет амнистию участникам событий на Донбассе, которые не совершили тяжких преступлений. Должен быть особый порядок назначения судей и правоохранителей и отдельное соглашение об экономическом развитии районов Донбасса с Кабмином.

Однако все эти нормы не заработали, в том числе из-за того, что бои в Донбассе так и не прекратились и до проведения местных выборов дело не дошло.

Противники пролонгации закона из фракции "Батькивщины", "взаимопомощи" и "Радикальной партии" настаивали, что в будущем это может легализовать боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также позволит боевиками получить амнистию и официально попасть в органы власти по возвращении контроля Киева над этими территориями.

Однако эксперты указывают, что в ближайшее время закон предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донбасса не заработает, ведь в ноябре 2018 года в "ДНР" и "ЛНР" запланированы выборы, которые ни Украина, ни западные партнеры не признают.

Проведение этих выборов, по мнению Украины, нарушает Минские соглашения и заводит мирный процесс в тупик.

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