США обвинили семерых россиян в кибератаках на международные организации

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Министерство юстиции США заявило, что семеро россиян, которых ведомство называет офицерами российской военной разведки, причастны к кибератакам.

Ведомство заявило, что целью кибератак стали химические лаборатории, в том числе швейцарская лаборатория, где изучалось вещество, которым в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Другими целями были спортивные организации, в том числе ФИФА и ВАДА, и ядерная компания Westinghouse.

По данным минюста США, трое из семи обвиняемых фигурировали в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Однако ведомство отмечает, что нынешние обвинения с тем расследованием никак не связаны.

Ведомство убеждено, что все семь обвиняемых - кадровые сотрудники главного управления российского генштаба, которое более известно под своим старым названием ГРУ. Мотивом для кибератак, в частности, на ВАДА минюст называет месть за антидопинговое расследование против России.

В документе минюста говорится, что имена обвиняемых - Алексей Моринец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.

Ранее в четверг еще сразу две страны заявили, что зафиксировали незаконную деятельность российской военной разведки.

Британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что среди мишеней хакерских атак со стороны России были ВАДА, Демократическая партия США, небольшая телевизионная компания в Британии, а также коммерческие компании на Украине и в самой России.

В свою очередь министерство обороны Нидерландов сообщило, что в апреле из страны выслали четырех российских разведчиков, пытавшихся взломать копмьютерную сеть штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Все четверо фигурируют и в сообщении американског минюста.

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