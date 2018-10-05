Крал у богатых, отдавал бедным: итальянский "банкир-Робин Гуд" избежал тюрьмы
Работник итальянского банка в течение нескольких лет крал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным.
Гилберто Баскиера работал менеджером банка в небольшом городе Форни ди Сопра. За семь лет он украл около 1 млн долларов.
Он воровал небольшие суммы со счетов состоятельных клиентов и переводил их менее обеспеченным, которые не могли получить кредит.
При этом на собственные счета Баскиера не перевел ни одного цента - именно это в конечном итоге и позволило ему избежать тюрьмы.
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"Я всегда думал о том, что кроме защиты вкладчиков, наша задача заключается еще и в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается", - заявил банкир.
С учетом того, что ранее Баскиеру не обвиняли в уголовных преступлениях, правоохранители пошли на мировую сделку: его могли приговорить к двум годам тюрьмы, однако он останется на свободе.
Несмотря на, казалось бы, счастливый конец истории, у Баскиеры, которого итальянская пресса уже назвала современным Робином Гудом, хватает проблем.
Его адвокат, Роберто Мете, рассказал BBC, что сейчас Бескиера остался без дома и работы.
"Теневая финансовая система"
Баскиера начал заниматься махинациями в 2009 году. Когда в его отделение приходили жители Форни ди Сопра, которые хотели получить кредит, но не могли, Баскиера "добавлял" на их счета немного денег.
Благодарные клиенты, как правило, быстро возвращали долги. Однако находились и те, кто этого не делали, и тем самым ставили Баскиеру в затруднительное положение.
"Он создал нечто вроде теневой финансовой системы", - говорит адвокат Бескиеры.
"Он верил, что люди, которым он помогает, все вернут, но так получалось не всегда", - добавляет г-н Мете.
В конце концов работодатель Баскиеры заметил, что тот занимается незаконными махинациями.
Однако факт, что банкир не перевел ни цента на собственные счета, позволил ему заключить сделку с итальянской полицией.