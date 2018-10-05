Крал у богатых, отдавал бедным: итальянский "банкир-Робин Гуд" избежал тюрьмы

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Работник итальянского банка в течение нескольких лет крал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным.

Гилберто Баскиера работал менеджером банка в небольшом городе Форни ди Сопра. За семь лет он украл около 1 млн долларов.

Он воровал небольшие суммы со счетов состоятельных клиентов и переводил их менее обеспеченным, которые не могли получить кредит.

При этом на собственные счета Баскиера не перевел ни одного цента - именно это в конечном итоге и позволило ему избежать тюрьмы.

"Я всегда думал о том, что кроме защиты вкладчиков, наша задача заключается еще и в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается", - заявил банкир.

С учетом того, что ранее Баскиеру не обвиняли в уголовных преступлениях, правоохранители пошли на мировую сделку: его могли приговорить к двум годам тюрьмы, однако он останется на свободе.

Несмотря на, казалось бы, счастливый конец истории, у Баскиеры, которого итальянская пресса уже назвала современным Робином Гудом, хватает проблем.

Его адвокат, Роберто Мете, рассказал BBC, что сейчас Бескиера остался без дома и работы.

"Теневая финансовая система"

Баскиера начал заниматься махинациями в 2009 году. Когда в его отделение приходили жители Форни ди Сопра, которые хотели получить кредит, но не могли, Баскиера "добавлял" на их счета немного денег.

Копірайт зображення Google Image caption Итальянский город Форни ди Сопра

Благодарные клиенты, как правило, быстро возвращали долги. Однако находились и те, кто этого не делали, и тем самым ставили Баскиеру в затруднительное положение.

"Он создал нечто вроде теневой финансовой системы", - говорит адвокат Бескиеры.

"Он верил, что люди, которым он помогает, все вернут, но так получалось не всегда", - добавляет г-н Мете.

В конце концов работодатель Баскиеры заметил, что тот занимается незаконными махинациями.

Однако факт, что банкир не перевел ни цента на собственные счета, позволил ему заключить сделку с итальянской полицией.

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