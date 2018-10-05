В Швеции 8-летняя девочка нашла в озере меч довикинговых времен

Копірайт зображення JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

8-летняя девочка, плавая летом в озере в Швеции, нашла меч довикинговых времен.

Сага Ванечек нашла реликвию в озере Видостерн, отдыхая со своей семьей на юге страны.

Сначала сообщалось, что мечу 1000 лет, но теперь специалисты из местного музея считают, что ему может быть около 1500 лет.

"Не каждый день можно наступить на меч в озере!" - говорит работник музея Микаэль Нордстром.

В то время уровень воды был очень низким из-за засухи. Вероятно, именно поэтому Сага и смогла заметить старинное оружие.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла это. Там была рукоятка, и я пошла сказать папе, что эта вещь похожа на меч", - рассказала Сага шведской радиостанции Sveriges Radio.

Как рассказал отец девочки Энди Ванечек англоязычному изданию The Local, сначала он подумал, что его дочь нашла в воде какую-то странную палку или ветку.

И лишь после того, как он попросил друга взглянуть на находку, он понял, что это, возможно, старинная реликвия.

В местном музее, где хранится исторический артефакт, рассказали, что меч очень хорошо сохранился.

Копірайт зображення JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Image caption Дальнейшие раскопки показали, что на дне озера есть и другие старинные артефакты

Благодаря находке Саги, музей и местные власти провели дальнейшие раскопки на том же месте и нашли брошь, датированную III веком н.э.

Музей округа Йёнчёпинг сообщил, что исследование озера продолжается, и вполне возможно, что будут найдены еще более древние объекты.

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