В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку

Копірайт зображення ФСИН РОССИИ Image caption В конце сентября ФСИН опубликовала фотографию Сенцова с сообщением о том, что его вывезли в больницу для обследования

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в России, прекратил голодовку, которую начал в мае. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. Голодовка Сенцова продолжалась 145 дней.

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", - сказал Максименко Интерфаксу.

Подтверждения этой информации со стороны адвоката и родственников Сенцова нет. Телефон адвоката Сенцова Дмитрия Динзе выключен, телефон сестры режиссера Натальи Каплан был занят.

"Я благодарю всех, кто принимал участие - и наших врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - добавил Максименко.

Газета "МК" со ссылкой на генерала Максименко пишет, что за время голодовки Сенцов потерял 12 кг, а сейчас принимает диетические питание. По данным издания, ему сварили курицу.

145 дней голодовки

Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требовал освободить из российских тюрем всех украинских заключенных. Себя он в этот список не включал.

Жизнь Сенцова поддерживали тюремные медики с помощью питательных смесей.

На протяжении лета предпринимались попытки поставить вопрос об обмене Сенцова на россиян, осужденных в Украине. Но никаких переговоров на этот счет не велось, заявляли в Кремле.

Матери Сенцова не разрешили ходатайствовать о его помиловании, сославшись на то, что с просьбой о помиловании должен обращаться сам заключенный. Просить президента России Владимира Путина о помиловании Сенцов отказался.

2 октября адвокат Динзе сообщил, что у Сенцова начались проблемы с печенью и почками. "У него сердечная недостаточность, заболевания нижних конечностей ног, плюс на фоне голодовки у него появились гипоксия, проблемы с печенью и почками. Ему назначили лекарства", - говорил он РБК.

29 сентября ФСИН опубликовала фотографию Сенцова и сообщила, что его вывезли в больницу для обследования. 28 сентября ему провели "коррекцию лечения", говорилось в сообщении.

В те же дни правозащитница Зоя Светова, получившая письмо от Сенцова, говорила "Радио Свобода", что организм режиссера "находится сейчас на грани" и что "он живет на пределе возможностей".

11 сентября сестра Сенцова также сообщала о критическом состоянии его здоровья и о том, что ее брат написал завещание. Каплан публиковала в Facebook письмо, переданное ей от брата. "В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю", - говорилось в письме.

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По версии ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был вывезен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексию Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

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