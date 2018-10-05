Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк
На 45-м году скоропостижно скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк, сообщила в пятницу Федерация баскетбола Украины.
О причинах смерти не сообщается, однако в медиа появилась информация, что спортсмен умер от инфаркта.
"Воспитанник николаевского баскетбола четыре раза побеждал в чемпионате Украины в составе "Будівельника" и Киева. В 2001 году украинец стал чемпионом Литвы в составе "Жальгириса", - вспоминают в Федерации баскетбола.
"В начале 2000-х Хижняк был одним из лучших центровых в Европе. Кроме Украины и Литвы, также выступал в чемпионатах Испании, Греции и России", - добавляют там.
В составе национальной сборной Украины Григорий Хижняк выступал на двух чемпионатах Европы: в 1997 и 2003 годах.
После завершения игровой карьеры работал в киевском баскетбольном клубе "Будівельник".
Информацию о месте и времени прощания с Григорием Хижняком обещают обнародовать позже.