Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк

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На 45-м году скоропостижно скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк, сообщила в пятницу Федерация баскетбола Украины.

О причинах смерти не сообщается, однако в медиа появилась информация, что спортсмен умер от инфаркта.

"Воспитанник николаевского баскетбола четыре раза побеждал в чемпионате Украины в составе "Будівельника" и Киева. В 2001 году украинец стал чемпионом Литвы в составе "Жальгириса", - вспоминают в Федерации баскетбола.

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"В начале 2000-х Хижняк был одним из лучших центровых в Европе. Кроме Украины и Литвы, также выступал в чемпионатах Испании, Греции и России", - добавляют там.

В составе национальной сборной Украины Григорий Хижняк выступал на двух чемпионатах Европы: в 1997 и 2003 годах.

После завершения игровой карьеры работал в киевском баскетбольном клубе "Будівельник".

Информацию о месте и времени прощания с Григорием Хижняком обещают обнародовать позже.

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