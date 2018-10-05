Nike обеспокоена обвинением Криштиану Роналду в изнасиловании

Копірайт зображення Reuters Image caption У Криштиану Роналду, по сообщениям, рекламный контракт с Nike на миллиард долларов

Компании Nike и EA Sports, которые имеют миллионные рекламные контракты с Криштиану Роналду, "глубоко обеспокоены" обвинениями футболиста в изнасиловании.

Американский производитель спортивной одежды, который, по сообщениям, имеет контракт с футболистом на 1 млрд долларов, рассказал, что будет "внимательно следить за ситуацией", сообщает Associated Press.

Подобные заявления сделала компания-производитель видеоигр EA Sports. Роналду является лицом их футбольного симулятора ФИФА второй год подряд.

Ранее 33-летний Роналду отверг обвинения в изнасиловании Кэтрин Майорги, которое, по ее словам, произошло в отеле в Лас-Вегасе в 2009 году.

Бывшая учительница Кэтрин Майорга рассказала об инциденте, вдохновившись движением #MeToo, сообщил ее адвокат Лесли Стовалл.

Что говорят Nike и EA Sports?

Компания Nike заявила: "Мы глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжим внимательно следить за ситуацией".

EA Sports сказал информагентству AP: "Мы видели соответствующий материал, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем от спортсменов, которые являются лицами нашей компании, поведения, соответствующего ценностям EA".

На защиту футболиста стал "Ювентус" - итальянский футбольный клуб, в который Роналду перешел из "Реал Мадрида" в июле за 112 млн евро.

В Twitter футбольный клуб отметил: "Криштиану Роналду в последние месяцы продемонстрировал свой большой профессионализм и преданность, которую ценят все в "Ювентусе".

Как отреагировал Роналду?

Португальский футболист ранее назвал обвинения "фейковыми новостями".

На своей странице в Twitter он заявил, что решительно отвергает обвинения, выдвинутые против него.

Футболист написал: "Как бы я не хотел очистить свое имя, я отказываюсь кормить медиа-скандал, созданный людьми, которые хотят пропиарить себя за мой счет".

"Моя чистая совесть позволит мне спокойно ждать результатов любых расследований", - добавил Роналду.

Издание Der Spiegel, которое первым написало об обвинении, сообщило, что Кэтрин Майорга подала заявление в полицию Лас-Вегаса вскоре после инцидента.

Но в следующем году она якобы достигла внесудебной договоренности с Роналду. По сообщениям, женщина получила 375 тысяч долларов за обещание никогда не выступать с публичными обвинениями.

Ее адвокаты сейчас пытаются добиться признания этой договоренности о неразглашении недействительной.

В иске Майорга заявила, что познакомилась с Роналду в ночном клубе Rain в отеле Palms Hotel & Casino, после чего он изнасиловал ее в своем номере.

Адвокат Майорги утверждает, что после изнасилования, которое произошло почти 10 лет назад, у его клиентки развилась тяжелая депрессия, и она даже думала о самоубийстве.

По словам адвоката, психиатр диагностировал у Майорги посттравматическое стрессовое расстройство.

Полиция Лас-Вегаса подтвердила, что действительно проводила расследование этого дела в июне 2009 года, однако на тот момент подозреваемые найдены не были.

"Тогда у нас было заявление о преступлении, однако жертва не предоставила ни информацию о месте, где это произошло, ни данные о предполагаемом насильнике", - заявили в полиции.

"По состоянию на сентябрь 2018 года, дело возобновлено и наши следователи тщательно изучают информацию, появившуюся в СМИ", - добавили в полиции.

Адвокаты Роналду ранее заявили, что будут подавать на журнал Der Spiegel в суд из-за статьи об обвинении.

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