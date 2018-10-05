Ксенофобия в Украине: кого украинцы не хотят пускать в страну

Копірайт зображення Getty Images

Социологи выяснили, к представителям каких наций наиболее позитивно и наиболее негативно относятся украинцы.

Самый высокий уровень этнических предубеждений в Украине наблюдается по отношению к цыганам, арабам и африканцам, самый низкий - к украинцам, белорусам и россиянам.

Оказалось, что наиболее близкие отношения опрошенные готовы допустить с украиноязычными и русскоязычными украинцами, белорусами, русскими и поляками, а наиболее предвзятым является отношение к цыганам.

Согласно опросу, 60% опрошенных готовы видеть членами своей семьи украиноязычных украинцев, 43,5% - русскоязычных украинцев, 27,7% - русских, и только примерно по 6% опрошенных - ромов, африканцев, арабов и китайцев.

40,67% опрошенных сообщили, что не хотят пускать в Украину ромов, 22,8% - арабов, 20,5% - африканцев, 15,5% - русских, 14,6% - китайцев, 12,6% - евреев.

0,74% опрошенных не хотят пускать в Украину украиноязычных украинцев, а 3,26% - русскоязычных украинцев, а 8,82% - крымских татар

Ксенофобия к народам стран ЕС и Северной Америки также существует. Например, не хотят пускать в Украину румын - 11,81% опрошенных, американцев - 7,96%, немцев - 6,03%, поляков - 5,3%, канадцев - 5,24%, французов - 3,98%.

Социологи отмечают, что уровень ксенофобии в Украине рос с некоторыми колебаниями с 1994 по 2007 год (вырос за этот период с 3,5 до максимальных за все время наблюдений 4,3 баллов).

В 2014 году уровень ксенофобии составлял примерно 4,1, далее с некоторыми колебаниями немного вырос и вернулся к уровню 2011 года.

Ученые отмечают, что финансовый статус тоже влияет на уровень ксенофобии - чем выше уровень благосостояния - тем ниже уровень ксенофобии.

"Если для лиц без среднего образования индекс ксенофобии равен 4,64, то для лиц с высшим образованием 4,02", - сообщают социологи.

Ксенофобия больше распространена в селах, чем в городах.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram