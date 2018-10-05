Нейрохирург в Канаде прооперировал плюшевого мишку
Канадский хирург провел смелую экспериментальную процедуру без анестезии - на плюшевом медведе.
Несмотря на то, что доктор Даниэль Макнили никогда прежде плюшевых медведей не оперировал, он не смог отказать в просьбе больному ребенку и одновременно владельцу симпатичного медвежонка.
8-летний Джексон Макки по пути в операционную спросил хирурга, не может ли он заодно починить и его медвежонка Малыша.
Джексон с рождения страдает от гидроцефалии - накопления спинномозговой жидкости, и доктор Макнили был одним из его первых нейрохирургов.
"Как я мог отказать?" - написал врач в Twitter под фотографиями операции медведя. Его фотографии перепостили около семи тысяч раз.
Маклини диагностировал у медведя разрыв подмышки и во время операции надел на него "кислородную маску".
Медвежонок Малыш, неизменный спутник Джексона, смог даже улыбнуться и стоически перенес процедуру.
Джексон тоже перенес операцию, ради которой и оказался в больнице.
Доктор Макнили, который работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии, ремонтировал шунт - маленькую трубку, которая помогает смыть излишнюю жидкость из мозга Джексона и снизить давление.
Семья Джексона говорит, что они очень благодарны врачу, который сделал все возможное, чтобы их сын чувствовал себя комфортно в этот тяжелый период.
"Он был так горд. Ведь его любимый медвежонок лежал с ним вместе на больничной койке", - рассказал журналистам отец мальчика Рик Макки.
Сейчас оба маленьких пациента восстанавливаются после успешных процедур.