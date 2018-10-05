Нейрохирург в Канаде прооперировал плюшевого мишку

Копірайт зображення Twitter/Daniel McNeely

Канадский хирург провел смелую экспериментальную процедуру без анестезии - на плюшевом медведе.

Несмотря на то, что доктор Даниэль Макнили никогда прежде плюшевых медведей не оперировал, он не смог отказать в просьбе больному ребенку и одновременно владельцу симпатичного медвежонка.

8-летний Джексон Макки по пути в операционную спросил хирурга, не может ли он заодно починить и его медвежонка Малыша.

Джексон с рождения страдает от гидроцефалии - накопления спинномозговой жидкости, и доктор Макнили был одним из его первых нейрохирургов.

"Как я мог отказать?" - написал врач в Twitter под фотографиями операции медведя. Его фотографии перепостили около семи тысяч раз.

Маклини диагностировал у медведя разрыв подмышки и во время операции надел на него "кислородную маску".

Медвежонок Малыш, неизменный спутник Джексона, смог даже улыбнуться и стоически перенес процедуру.

Skip Twitter post by @pdmcneely Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 сентября 2018 г.

Джексон тоже перенес операцию, ради которой и оказался в больнице.

Доктор Макнили, который работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии, ремонтировал шунт - маленькую трубку, которая помогает смыть излишнюю жидкость из мозга Джексона и снизить давление.

Семья Джексона говорит, что они очень благодарны врачу, который сделал все возможное, чтобы их сын чувствовал себя комфортно в этот тяжелый период.

"Он был так горд. Ведь его любимый медвежонок лежал с ним вместе на больничной койке", - рассказал журналистам отец мальчика Рик Макки.

Сейчас оба маленьких пациента восстанавливаются после успешных процедур.

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