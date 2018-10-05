Новое руководство ЦИК: что о нем известно?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В пятницу новые члены ЦИК приняли присягу в зале Верховной Рады

В пятницу, 5 октября, обновленный состав Центральной избирательной комиссии избрал новое руководство - председателя комиссии, двух заместителей и секретаря. Кто эти люди?

Утром в пятницу 14 вновь избранных членов ЦИК приняли присягу в зале Верховной Рады, а уже через несколько часов собрались на свое первое заседание, где должны были избрать новое руководство комиссии.

Деятельность нового состава ЦИК началась со скандала: заседание решили провести в закрытом формате, и журналистов на встречу не допустили - несмотря на то, что по закону Украины о ЦИК, все заседания должны быть открытыми.

Уже после обеда пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила о результатах заседания: новой главой ЦИК избрали Татьяну Слипачук.

Ее заместителями стали Олега Конопольский и Евгений Радченко. Новый секретарь ЦИК - Наталья Бернацкая.

Татьяна Слипачук, новая глава ЦИК

О том, что именно Слипачук является главным претендентом на пост главы комиссии, украинские СМИ писали в течение нескольких последних месяцев.

Слипачук была делегирована в состав ЦИК по квоте депутатской группы "Воля народа", однако, по слухам, это лишь формальность: на самом деле она якобы является креатурой Петра Порошенко.

В пользу этой версии говорит и то, что Слипачук входила в конкурсную комиссию по избранию победителей конкурса на должности в Государственном бюро расследований. В эту комиссию она попала как раз по президентской квоте.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Татьяна Слипачук

Татьяна Слипачук родилась в 1968 году в Киеве. В 1990-м получила высшее юридическое образование в Киевском государственном университете им. Шевченко.

Слипачук является партнером юридической фирмы Sayenko Kharenko и специализируется на международном праве, в частности, является специалистом в вопросах международных торговых споров и арбитражей.

С 2012 года она возглавляет Украинскую арбитражную ассоциацию, до этого несколько лет работала вице-президентом арбитражного комитета Международной ассоциации юристов.

С 1994 по 2004 год работала генеральным секретарем Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Украины.

Слипачук является кандидатом юридических наук. На ее счету - более сотни научных статей и разделов монографических исследований в различных отраслях права.

Олег Конопольский, заместитель председателя ЦИК

Олег Конопольский вошел в обновленный состав ЦИК по квоте "БПП".

Образование он получил в Киевском институте международных отношений в 1983 году. В 1994 стал адвокатом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Конопольский

Конопольский наиболее известен по нескольким громким делам, в которых участвовал в качестве адвоката.

В начале 2000-х он также защищал интересы тогдашнего мэра Киева Александра Омельченко, когда тот оспаривал действия прокуратуры.

В 2006 году был адвокатом основателя телеканала "1 + 1" Александра Роднянского в судебной тяжбе с Игорем Коломойским.

В 2008 году Конопольский получил звание почетного юриста Украины.

Год спустя он стал доверенным лицом кандидата в президенты Украины Арсения Яценюка.

Евгений Радченко, заместитель председателя ЦИК

В обновленный состав ЦИК Евгений Радченко попал по квоте "Самопомощи".

В последние годы он работал директором по развитию общественной организации "Интерньюс-Украина", которая занимается поддержкой свободы слова и прав СМИ.

Также он является членом реанимационного пакета реформ, где работает в качестве эксперта по вопросам избирательного законодательства.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Евгений Радченко

Радченко родился в 1973 году в Архангельске (Россия), однако высшее образование получал уже в Украине. Закончил аспирантуру НПУ им. Драгоманова по специальности "Конституционное право".

С 1994 по 2004 год работал заместителем председателя правления Комитета избирателей Украины.

Также Радченко занимался координацией международных проектов, связанных с улучшением избирательных процедур в Украине.

В 2009 году он стал экспертом Венецианской комиссии. По словам самого же Радченко, он работал на выборах в 14 странах мира.

Наталья Бернацкая, новый секретарь ЦИК

В состав ЦИК Наталью Бернацкую делегировал "Народный фронт".

В последнее время она работала первым заместителем действующего министра юстиции Павла Петренко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Наталья Бернацкая

Бернацкая родилась в 1986 году в Черкассах. Образование получила в Одесской национальной юридической академии, где в 2008 году стала магистром, а в 2011-м - защитила кандидатскую работу.

Известно, что некоторое время она работала ассистентом и доцентом кафедры международного права в той же Одесской юридической академии.

С 2013 года Бернацкая работала адвокатом, в 2014-м стала правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека. В 2015 году перешла в министерство юстиции.

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