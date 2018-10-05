"Admin" и "12345": В Калифорнии частично запретят простые пароли

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С 2020 года простые пароли, которые производители оборудования по умолчанию устанавливают на своих устройствах, будут запрещены.

Власти Калифорнии приняли новый закон, ужесточающий требования в отношении безопасности устройств, которые могут подключаться к интернету и производятся или продаются на территории штата.

Согласно новым правилам, каждое такое устройство должно получать сложный и уникальный пароль уже на этапе производства.

Пока же на оборудовании часто по умолчанию установлены простые пароли - наподобие "12345" или "admin".

Именно это нередко позволяет злоумышленникам с легкостью организовывать кибератаки.

В законе отмечается, что производители должны заботиться о том, чтобы их товары были защищены должным образом.

Кроме установления уникальных заводских паролей, производители также могут предусмотреть процедуру авторизации, которая заставит пользователей подбирать надежные комбинации символов самостоятельно.

Если компании проигнорируют закон, то потребители смогут обратиться в суд, говорится в законе.

По словам специалиста по вопросам интернет-безопасности Кирена Маккарти, новый закон одновременно является и "шагом вперед", и "упущенной возможностью".

Еще большей проблемой, чем примитивные пароли, он называет производство устройств, которые не могут получать обновлений.

По мнению Маккарти, нововведения - полезны, однако этого не достаточно. Власти могли бы сделать гораздо больше, считает он.

В конце 2017 года компания Keeper Security, работающая в области кибербезопасности, обнародовала отчет, в котором говорится о том, что "123456" - оказался самым популярным паролем года.

Такой вывод специалисты сделали на основе анализа данных о наиболее крупных утечках данных, произошедших в течение 12 месяцев, во время которых злоумышленники получили доступ к более 10 млн аккаунтов.

Оказалось, что пароль "123456" использовали около 17% пользователей, к чьим аккаунтам получили доступ киберпреступники.

Среди других популярных комбинаций - "123456789", "qwerty", "12345678", "111111", "password", "123123", "123321", "google", "987654321" и "666666".

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