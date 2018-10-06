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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет, сообщает агентство Efe.

Она умерла утром в субботу в больнице Сан-Пау в Барселоне, пишет газета Il Pais, ссылаясь на источники в больнице.

В сентябре стало известно, что певица проходит лечение в одной из клиник Барселоны.

По данным Il Pais, похороны состоятся в понедельник.

Творческая карьера Кабалье продолжалась 50 лет. 7 января 1962 года каталонская певица дебютировала на сцене оперного театра "Лисео" в опере Рихарда Штрауса "Арабелла".

Международное признание пришло к ней тремя годами позже, когда она дебютировала на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке в искючительной сложной для сопрано опере Доницетти "Лукреция Борджиа".

Она выступала по всему миру с такими прославленными мастерами оперной сцены как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, исполнив почти 90 ролей и около 800 камерных произведений.

В 1992 году на открытии летней Олимпиады в столице Каталонии она вместе с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри исполнила песню "Барселона", которая стала хитом. Песня была впервые выпущена в 1987 году и стала гимном Олимпийских игр.

Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне в простой семье, но удже в семь лет явила неординарные музыкальные способности, исполняя кантаты Баха, а в девятилетнем возрасте была принята в музыкальное училище Conservatori Liceu.

Окончив его в 1953 году, Монсеррат отправилась в Италию, где поначалу довольствовалась небольшими оперными ролями.

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