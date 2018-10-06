Пример для других: жительница Замбии закончила университет в 73 года

Копірайт зображення Tangu Mhlanga Mazaba

Жительница Замбии в 73 года окончила университет с отличием и получила степень магистра делового администрирования университета в Лусака.

Тангу Мланга Мазаба, мать пятерых детей и бабушка 10 внуков, была среди сотен студентов, получивших свои дипломы.

"Я решила вернуться к учебе ... Замбия сможет развиваться только тогда, когда замбийцы начнут отвечать за свое благососотояние и экономику", - сказала она BBC.

Мазаба заявила, что стремится поощрять других жителей страны быть самодостаточными.

"Со своей стороны, я уже призываю других. Посещая церкви и общаясь с людьми, призываю их стать самодостаточными, и не всегда ждать помощи от правительства".

Мазаба, которая работает регистратором в Медицинском университете в Лусака, говорит, что она также ощущала определенный вызов со стороны своих коллег.

"Я имею дело с профессорами и другими высокообразованными людьми, поэтому я и подумала, почему бы мне не вернуться к учебе?" - говорит она.

Мазаба сказала, что это еще одна причина почему она решила получить магистерскую степень.

Обучение длилось больше года, при этом женщина училась без отрыва от работы.

"Это было непросто. Днем мне нужно было работать, а ночью готовиться к занятиям".

"Но меня окружали любящие люди, а мои работодатели предоставили мне учебный отпуск".

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