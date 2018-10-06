Вошел в здание и не вышел: что известно о загадочном исчезновении саудовского журналиста

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Во вторник журналист Джамал Хашогги вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы о разводе.

Снаружи осталась его новая невеста. Она ждала Хашогги более 11 часов, однако тот не вернулся. В консульстве сообщили, что мужчина ушел и ждать его не нужно.

Джамал Хашогги - саудовский журналист, известный своей критикой в ​​адрес властей Саудовской Аравии.

Недавно он был вынужден покинуть родину: такое решение Хашогги принял после того, как саудовская газета отказалась печатать его материал.

Также, по словам журналиста, ему "посоветовали" прекратить критиковать принца Мохаммеда бин Салмана в соцсетях.

В последнее время журналист жил в США и сотрудничал с изданием Washington Post.

Что случилось во вторник?

Во вторник, 2 октября, Хашогги находился в Стамбуле. Он отправился в консульство Саудовской Аравии, чтобы получить документ, подтверждающий факт его развода с бывшей женой.

Перед тем, как зайти в здание, он оставил телефон своей новой невесте, которая является гражданкой Турции.

По ее словам, Хашогги выглядел озабоченным и сказал ей ждать его на улице. Также он якобы посоветовал ей связаться с турецкими властями в случае, если он не выйдет обратно.

Журналист вошел в здание дипломатического учреждения в 13:00 по местному времени. Невеста ждала его до полуночи, однако мужчина так и не вернулся.

Копірайт зображення EPA Image caption Невеста Хашогги ждала его больше 11 часов, однако он так и не вышел из здания посольства

Что говорят Саудовская Аравия и Турция?

Власти Саудовской Аравии подтвердили, что во вторник Хашогги действительно посетил консульство в Стамбуле, однако ушел "спустя очень короткое время".

"Сейчас его нет на территории посольства", - заверил представитель Саудовской Аравии и добавил, что его страна "не держит Хашогги в заложниках".

Турецкие власти, в свою очередь, заявляют о другом: "По имеющейся у нас информации, это человек до сих пор находится в здании консульства", - говорит пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

По данным New York Times, турецкая полиция просмотрела записи со всех камер наблюдения возле консульства, и пришла к выводу, что Хашогги до сих пор находится внутри.

МИД Турции уже вызвал посла Саудовской Аравии с требованием "объяснить ситуацию с исчезновением" Хашогги. Тот заверил министра иностранных дел, что никакой информации о местонахождении журналиста не имеет.

Беспокойство об исчезновении Хашогги уже выразил Госдепартамент США: ведомство также требует обнародовать информацию о нем.

"Пропавший голос"

5 октября Washington Post выпустила номер с "колонкой" Хашогги. Вместо текста на развороте газеты - только пустое пространство. "Колонку" назвали "Missing Voice" ( "Пропавший голос").

Копірайт зображення Washington Post Image caption Колонка Washington Post, посвященная исчезновению Хашогги

В редакционном обращении Washington Post выразила беспокойство по поводу внезапного исчезновения журналиста.

Газета также призвала принца Мохаммеда бин Салмана спокойно относиться к конструктивной критике со стороны "таких патриотов, как Джамал Хашогги" и "сделать все", чтобы тот мог выполнять свою работу.

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