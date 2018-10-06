Ядовитый беглец: в Праге поймали змею, которая напугала весь район
В Праге работникам местного зоопарка после четырех дней поисков удалось поймать ядовитую зеленую мамбу, которая еще во вторник сбежала от возможной хозяйки, после того как укусила ее.
Инцидент произошел в одном из районов чешской столицы, о чем сразу сообщили жителям района и предупредили их об опасности рептилии.
Женщина, которая не зарегистрировала змею, находится сейчас в искусственной коме в городской больнице, ей ввели антидот.
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В среду в жилой дом в районе Хлубоцеп, что на юге города, прибыла полиция и карета "скорой помощи". Там была обнаружена женщина без сознания.
Жителей дома эвакуировали и вызвали герпетологов (зоологов, специализирующихся на изучении змей), чтобы они помогли найти рептилию.
Детей из соседнего детского сада держали в помещении для обеспечения безопасности.
Специалисты считали, что змея не покинет помещение из-за недавнего похолодания, однако в конце концов ее нашли на дереве в 200 метрах от дома.
"Мамба найдена! И поймана!", - написал в Twitter Митрослав Бобек, директор Пражского зоопарка, сотрудник которого и поймал змею.
Бобек сказал, что мамба, возможно, покинула свое укрытие из-за потепления в атмосфере.
Женщина, обнаружившая змею в своем саду, сказала, что она все еще пребывает в шоковом состоянии, и добавила, что змея, скорее всего, тоже шокирована.
Эксперты говорят, что потенциально после укуса зеленой мамбы смерть взрослого человека наступает через 30 минут.