В Одессе новое нападение на активиста: полиция говорит о "разборках" из-за игровых автоматов

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В Одессе обстреляли автомобиль участника так называемой организации "Автомайдан Одесса", который получил ранения и попал в больницу.

Об этом сообщают полиция Одесской области и "Автомайдан Одесса".

Инцидент произошел в субботу около 11:00 вечера на Люстдорфской дороге.

На светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные.

Они несколько раз выстрелили в сторону транспортного средства и скрылись.

В видео-интервью местным СМИ Дмитрий Головин, начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области уточнил, что группа молодых людей стреляла из гладкоствольного охотничьего оружия.

В результате пострадал один человек, он попал в больницу с диагнозом огнестрельное непроникающее ранение поясничной области и бедра.

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В "Автомайдане Одесса" подтверждают, что жертвой нападения стал их активист. Само нападение в организации называют "покушением".

Утром в воскресенье полиция уточнила, что задержала двух злоумышленников.

Задержание произошло через несколько часов в городе Белгород-Днестровский.

"Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетамы на территории города", - говорится в сообщении.

Полиция открыла производство по статьям, предусматривающим покушение на убийство и умышленное убийство.

"Автомайдан Одесса" - не "Автомайдан"

В то же время, активист общественной организации "Автомайдан" Алексей Гриценко в комментарии BBC News Украина уточнил, что пострадавший и так называемая организация "Автомайдан Одесса", которую возглавляет Евгений Резвушкин, не имеют отношения к ВОО "Автомайдан".

"У нас есть отделение ВОО Автомайдан (в Одессе - Ред.). Его возглавляет Виталий Устименко. Этот парень, в которого стреляли, имеет отношение к Евгению Резвушкину, который у нас в черном списке. С определенного момента они просто стали зарабатывать на рейдерских захватах, охране Труханова (мэр Одессы - Ред.) и прочем", - заявил Гриценко.

Он пояснил, что Резвушкин после Евромайдана создал местное общественное объединение и назвал его "Автомайдан Одесса".

"Некоторое время мы взаимодействовали, пока не увидели, что они занимаются плохими вещами. После этого мы публично показали, что он в черном списке и показали, кто в нашей организации", - говорит Гриценко.

Активист добавил, что группа, к которой относится пострадавший, сама применяла силу против активистов Автомайдана, "отрабатывая средства Труханова".

"По нашей информации, нападение связано с тем, что кто-то не поделил рынок игровых автоматов (лотерей)", - добавил Гриценко на своем Facebook.

Другие нападения на активистов

За последние месяцы сразу несколько активистов по всей стране стали жертвами нападений, в том числе в Одессе.

В июне неизвестные с ножом напали на активиста одесского "Автомайдана" и члена совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.

25 мая произошел инцидент с участием активиста и бывшего участника ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

По его словам, на него напали двое неизвестных и нанесли ему ранения, а при обороне он смертельно ранил одного из нападавших.

В сентябре в Одессе стреляли в активиста, руководителя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

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