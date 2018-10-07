В Одессе новое нападение на активиста: полиция говорит о "разборках" из-за игровых автоматов
В Одессе обстреляли автомобиль участника так называемой организации "Автомайдан Одесса", который получил ранения и попал в больницу.
Об этом сообщают полиция Одесской области и "Автомайдан Одесса".
Инцидент произошел в субботу около 11:00 вечера на Люстдорфской дороге.
На светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные.
Они несколько раз выстрелили в сторону транспортного средства и скрылись.
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В видео-интервью местным СМИ Дмитрий Головин, начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области уточнил, что группа молодых людей стреляла из гладкоствольного охотничьего оружия.
В результате пострадал один человек, он попал в больницу с диагнозом огнестрельное непроникающее ранение поясничной области и бедра.
В "Автомайдане Одесса" подтверждают, что жертвой нападения стал их активист. Само нападение в организации называют "покушением".
Утром в воскресенье полиция уточнила, что задержала двух злоумышленников.
Задержание произошло через несколько часов в городе Белгород-Днестровский.
"Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетамы на территории города", - говорится в сообщении.
Полиция открыла производство по статьям, предусматривающим покушение на убийство и умышленное убийство.
"Автомайдан Одесса" - не "Автомайдан"
В то же время, активист общественной организации "Автомайдан" Алексей Гриценко в комментарии BBC News Украина уточнил, что пострадавший и так называемая организация "Автомайдан Одесса", которую возглавляет Евгений Резвушкин, не имеют отношения к ВОО "Автомайдан".
"У нас есть отделение ВОО Автомайдан (в Одессе - Ред.). Его возглавляет Виталий Устименко. Этот парень, в которого стреляли, имеет отношение к Евгению Резвушкину, который у нас в черном списке. С определенного момента они просто стали зарабатывать на рейдерских захватах, охране Труханова (мэр Одессы - Ред.) и прочем", - заявил Гриценко.
Он пояснил, что Резвушкин после Евромайдана создал местное общественное объединение и назвал его "Автомайдан Одесса".
"Некоторое время мы взаимодействовали, пока не увидели, что они занимаются плохими вещами. После этого мы публично показали, что он в черном списке и показали, кто в нашей организации", - говорит Гриценко.
Активист добавил, что группа, к которой относится пострадавший, сама применяла силу против активистов Автомайдана, "отрабатывая средства Труханова".
"По нашей информации, нападение связано с тем, что кто-то не поделил рынок игровых автоматов (лотерей)", - добавил Гриценко на своем Facebook.
Другие нападения на активистов
За последние месяцы сразу несколько активистов по всей стране стали жертвами нападений, в том числе в Одессе.
В июне неизвестные с ножом напали на активиста одесского "Автомайдана" и члена совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.
25 мая произошел инцидент с участием активиста и бывшего участника ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.
По его словам, на него напали двое неизвестных и нанесли ему ранения, а при обороне он смертельно ранил одного из нападавших.
В сентябре в Одессе стреляли в активиста, руководителя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.