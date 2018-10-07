Копірайт зображення UNIAN

Из-за острого кишечного отравления в детском саду в Нетешине Хмельницкой области в больницу попали 36 человек.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Дети в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября.

По состоянию на 7 октября в больнице оказались 36 человек. Из них 29 - дети, и еще семеро взрослых.

Среди взрослых пострадавших - 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын.

Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ответственность по этой статье предусматривает в том числе арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас проводят экспертизы, чтобы установить причины отравления.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram