Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: в больнице 29 детей и 7 взрослых
Из-за острого кишечного отравления в детском саду в Нетешине Хмельницкой области в больницу попали 36 человек.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Дети в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября.
По состоянию на 7 октября в больнице оказались 36 человек. Из них 29 - дети, и еще семеро взрослых.
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Среди взрослых пострадавших - 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын.
Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Ответственность по этой статье предусматривает в том числе арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Сейчас проводят экспертизы, чтобы установить причины отравления.