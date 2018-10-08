Что известно о лучшем учителе Украины 2018 года?
Лучшим педагогом-новатором Украины в 2018 году по версии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук.
Победитель получил 250 тыс. гривен и год бесплатного обучения от "Освитории".
А в марте 2019 году он сможет поехать на Global Education & Skills Forum 2019 в Дубай, где познакомится с лучшими учителями мира и известными людьми, занимающимися образованием.
Что известно о победителе?
Александр Жук учит информатике детей с инвалидностью в школе-интернате "Источник". Он может спеть для них песню Дмитрия Монатика языком жестов, чтобы быть с детьми на одной волне.
Он хотел быть экономистом и должен был работать в налоговой службе, но стал учителем. Был социальным педагогом, выучил язык жестов и психологию.
Его работа начинается в 6:30, когда он ведет на завтрак детей в интернате, и продолжается до 11 вечера.
"Иногда, когда плохо на душе, эти дети дают крылья. Мы с ними путешествуем. Этим детям хочется дать возможность развиваться и быть социально адаптированными", - говорит Жук.
Его ученики занимают призовые места на конкурсах по компьютерной графике и веб-дизайну, побеждают во Всеукраинском экологическом квесте и участвуют в робобатлах.
Жук разрабатывает конспекты уроков и написал научную работу, посвященную обучению детей с нарушением слуха.
Он танцует сальсу и занимается йогой и мечтает о роботах LEGO для своих учеников, чтобы они могли учиться и готовиться к новым битвам роботов.