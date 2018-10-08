Что известно о лучшем учителе Украины 2018 года?

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption В церемонии вручения национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая проходила в театре имени Ивана Франко, принял участие Президент Украины Петр Порошенко

Лучшим педагогом-новатором Украины в 2018 году по версии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук.

Победитель получил 250 тыс. гривен и год бесплатного обучения от "Освитории".

А в марте 2019 году он сможет поехать на Global Education & Skills Forum 2019 в Дубай, где познакомится с лучшими учителями мира и известными людьми, занимающимися образованием.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Глава государства также особо отметил среди номинантов учителей, которые специализируются на инклюзивном образовании

Что известно о победителе?

Александр Жук учит информатике детей с инвалидностью в школе-интернате "Источник". Он может спеть для них песню Дмитрия Монатика языком жестов, чтобы быть с детьми на одной волне.

Он хотел быть экономистом и должен был работать в налоговой службе, но стал учителем. Был социальным педагогом, выучил язык жестов и психологию.

Его работа начинается в 6:30, когда он ведет на завтрак детей в интернате, и продолжается до 11 вечера.

Копірайт зображення Фото из личного архива Александра Жука

"Иногда, когда плохо на душе, эти дети дают крылья. Мы с ними путешествуем. Этим детям хочется дать возможность развиваться и быть социально адаптированными", - говорит Жук.

Его ученики занимают призовые места на конкурсах по компьютерной графике и веб-дизайну, побеждают во Всеукраинском экологическом квесте и участвуют в робобатлах.

Жук разрабатывает конспекты уроков и написал научную работу, посвященную обучению детей с нарушением слуха.

Он танцует сальсу и занимается йогой и мечтает о роботах LEGO для своих учеников, чтобы они могли учиться и готовиться к новым битвам роботов.

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