В первом туре выборов президента Бразилии победил ультраправый кандидат

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жаир Болсонаро поборется с кандидатом от левых Фернандо Хаддадом во втором туре президентских выборов

Ультраправый кандидат Жаир Болсонаро выиграл первый тур президентских выборов в Бразилии.

Он не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы уже в первом туре.

28 октября во втором туре выборов Болсонаро будет соревноваться с левым кандидатом от Рабочей партии Фернандо Хаддадом.

По результатам подсчета почти всех голосов Болсонаро набрал 46%, а Хаддад - 29%.

Опросы общественного мнения, проведенные перед выборами, предполагали, что во втором туре разница между обоими кандидатами будет незначительной.

Жаир Болсонаро - противоречивый политик, который возмутил многих в Бразилии расистскими и гомофобными высказываниями.

Он выступает в поддержку традиционных семейных ценностей, высказывался за упрощение условий получения оружия и в поддержку восстановления смертной казни.

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