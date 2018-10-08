В первом туре выборов президента Бразилии победил ультраправый кандидат
Ультраправый кандидат Жаир Болсонаро выиграл первый тур президентских выборов в Бразилии.
Он не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы уже в первом туре.
28 октября во втором туре выборов Болсонаро будет соревноваться с левым кандидатом от Рабочей партии Фернандо Хаддадом.
По результатам подсчета почти всех голосов Болсонаро набрал 46%, а Хаддад - 29%.
Опросы общественного мнения, проведенные перед выборами, предполагали, что во втором туре разница между обоими кандидатами будет незначительной.
Жаир Болсонаро - противоречивый политик, который возмутил многих в Бразилии расистскими и гомофобными высказываниями.
Он выступает в поддержку традиционных семейных ценностей, высказывался за упрощение условий получения оружия и в поддержку восстановления смертной казни.