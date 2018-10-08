Мощное землетрясение на Гаити: есть погибшие

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Землетрясение уничтожило некоторые здания на острове

По меньшей мере 10 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на севере Гаити, сообщают власти страны.

Землетрясение магнитудой 5,9 стало одним из самых сильных с 2010 года, когда погибли более 200 тыс. человек.

Как сообщается, толчки уничтожили несколько домов. Президент Жовенель Моиз призвал граждан сохранять спокойствие.

Представитель правительства Эдди Джексон Алексис заявил, что власти создали рабочую группу для реагирования на катастрофу.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения, произошедшего поздно в субботу, расположен приблизительно в 19 км к юго-западу от города Пор-де-Пе на севере страны.

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