TruCam на дорогах Украины: как работают "радары" и когда будут штрафовать?
С 8 октября патрульная полиция Украина начнет использовать устройства измерения скорости TruCam.
Патрульные с "радарами" будут стоять на опасных участках дорог международного значения и в городах с высоким уровнем ДТП.
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Устройства будут использовать исключительно на дорогах, где установлены соответствующие знаки.
Перечень этих мест полиция уже опубликовала.
В Нацполиции отмечают, что в местах фиксации нарушений скоростного режима должны быть служебные машины с маячками синего цвета.
Согласно сообщению Нацполиции в Facebook, в течение первой недели полиция будет использовать новые устройства в пилотном режиме, чтобы участники движения привыкли к нововведению.
Взимать штрафы начнут с середины октября.
Для предотвращения коррупционных рисков TruCam защищен шифрованием AES, которое делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.
Служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных протоколов и сохраненных видео.
Что такое TruCam?
TruCam - лазерное портативное устройство измерения скорости транспортных средств, произведенное в США.
Благодаря лазерному наведению TruCam может измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. В нем есть карта памяти, которой хватает на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото.
TruCam делает до 3 фотокадров в секунду и оборудовано GPS-датчиком.
Впервые TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако они не имели надлежащей сертификации.
О введении новой системы на прошлой неделе объявил премьер Владимир Гройсман.
"Мне не надо ни штрафов, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее - задействуем все механизмы", - сказал глава правительства.
Он обратил внимание, что проверять будут в том числе и соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.