TruCam на дорогах Украины: как работают "радары" и когда будут штрафовать?

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С 8 октября патрульная полиция Украина начнет использовать устройства измерения скорости TruCam.

Патрульные с "радарами" будут стоять на опасных участках дорог международного значения и в городах с высоким уровнем ДТП.

Устройства будут использовать исключительно на дорогах, где установлены соответствующие знаки.

Перечень этих мест полиция уже опубликовала.

Копірайт зображення Facebook/Патрульна поліція України

В Нацполиции отмечают, что в местах фиксации нарушений скоростного режима должны быть служебные машины с маячками синего цвета.

Согласно сообщению Нацполиции в Facebook, в течение первой недели полиция будет использовать новые устройства в пилотном режиме, чтобы участники движения привыкли к нововведению.

Взимать штрафы начнут с середины октября.

Для предотвращения коррупционных рисков TruCam защищен шифрованием AES, которое делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.

Служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных протоколов и сохраненных видео.

Что такое TruCam?

Копірайт зображення facebook.com/Oleksiy Biloshytskiy Image caption TruCam производится в США

TruCam - лазерное портативное устройство измерения скорости транспортных средств, произведенное в США.

Благодаря лазерному наведению TruCam может измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. В нем есть карта памяти, которой хватает на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото.

TruCam делает до 3 фотокадров в секунду и оборудовано GPS-датчиком.

Впервые TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако они не имели надлежащей сертификации.

О введении новой системы на прошлой неделе объявил премьер Владимир Гройсман.

"Мне не надо ни штрафов, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее - задействуем все механизмы", - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что проверять будут в том числе и соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.

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