Заявление ЕС: Сенцову должны обеспечить надлежащее лечение

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Евросоюз считает, что ситуация с украинским режиссером Олегом Сенцовым, отбывающим 20-летний тюремный срок в России, является нарушением международного права и стандартов правосудия.

В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич говорится, что Олег Сенцов показал "невероятное мужество, решительность и самоотверженность во время своего 145-дневного голодания.

В ЕС утверждают, что здоровье режиссера сейчас ухудшилось до критического уровня.

"Отказываясь обеспечить его надлежащим лечением в медицинском учреждении, органы власти Российской Федерации нарушили его права как человека, а также свои собственные обязательства по правам человека в соответствии с международным правом, а именно - временное предписание Европейского суда по правам человека от 25 июля".

Евросоюз выразил солидарность с Олегом Сенцовым и "ожидает его немедленного освобождения вместе со всеми незаконно задержанными украинскими гражданами в России и на Крымском полуострове".

ЕС настаивает на необходимости соблюдения стандартов прав человека на полуострове.

Прекращении голодовки

В пятницу Олег Сенцов заявил, что его заставляют прекратить голодовку, которую он начал 14 мая 2018 года, под угрозой принудительного кормления.

Об этом говорится в его заявлении, которое адвокат режиссера Дмитрий Динзе передал российской "Новой газете".

По утверждению Сенцова, прекратить голодовку его заставили, не учитывая его мнение. Он говорил, что прекратит голодовку с субботы, 6 октября.

Копірайт зображення ФСИН РОССИИ Image caption В конце сентября ФСИН России обнародовала фотографию Сенцова с сообщением о том, что его вывезли в больницу для обследования

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается", - говорится в его заявлении.

При этом заместитель директора российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что Сенцову никто не угрожал, а "его уговаривали и объясняли".

Он заявил, что состояние украинского режиссера нормальное, а на реабилитацию ему понадобится две-три недели.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

Освобождения Сенцова требуют как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.

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