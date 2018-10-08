В Британии треть учениц в школьной форме сталкивались с домогательствами

Копірайт зображення Getty Images

В Великобритании каждая третья девушка в школьной форме сталкивалась с сексуальными домогательствами в общественных местах.

Две трети девушек признаются, что к ним проявляли нежелательное сексуальное внимание на публике.

Такие цифры приводятся в отчете детской благотворительной организации Plan International UK.

Согласно отчету, для многих девушек приставания на улице - "неотъемлемая часть взросления".

Организация призывает прохожих, которые становятся свидетелями таких домогательств, препятствовать им.

При подготовке отчета опросили более 1000 подростков и молодых женщин в возрасте от 14 до 21 года.

Оказалось:

66% женщин Великобритании заявили, что они сталкивались с нежелательным сексуальным вниманием, сексуальными или физическими контактами в общественном месте

35% девушек сообщили, что с ними вступали в нежелательный контакт - их касались, щупали или хватали

Восьмилетние девочки также говорят, что были свидетелями или сами сталкивались с домогательствами

Каждая третья девушка испытывала нежелательное внимание сексуального характера - ее щупали, на нее глазели или свистели ей след - когда была в школьной форме

Четверть девушек сказали, что их снимали или фотографировали незнакомцы без разрешения

В отчете есть истории нескольких молодых женщин, в том числе 19-летней Малики из Бирмингема, которая рассказала, что неизвестный ехал за ней на автомобиле, когда она шла по улице одна.

"Я делала вид, что разговариваю по телефону, пытаясь сделать вид, что мой папа собирается забрать меня, - рассказывает она. - Теперь мои родители более внимательны к тому, когда я буду дома и когда иду гулять вечером".

Другая 18-летняя девушка призналась, что для нее уличные приставания были частью культуры "мачизма". Ее отец как-то сказал ей: "Ты знаешь, какие мужчины".

Еще одна девушка 17-ти лет сказала в интервью: "Это просто стало нормой".

Что делать, если к вам пристают

В международном движении сопротивления харассменту "Hollaback!" говорят, что нет правильного или неправильного способа реагировать на домогательства.

Но если вы решите ответить обидчику, есть несколько советов:

Будьте твердыми : посмотрите ему в глаза и осудите его поведение сильным, четким голосом.

: посмотрите ему в глаза и осудите его поведение сильным, четким голосом. Говорите естественно : важно, чтобы ваш ответ не звучал как извинение.

: важно, чтобы ваш ответ не звучал как извинение. Н е ввязывайтесь в разговор : хулиганы могут попробовать спорить с вами, оскорбить вас в дальнейшем разговоре или посмеяться над вами. Может возникнуть соблазн вступить с ними в словесную перепалку, но так делать не рекомендуется. Ваше внимание может их раззадорить.

: хулиганы могут попробовать спорить с вами, оскорбить вас в дальнейшем разговоре или посмеяться над вами. Может возникнуть соблазн вступить с ними в словесную перепалку, но так делать не рекомендуется. Ваше внимание может их раззадорить. Продолжайте идти: как только вы сказали, что хотели, продолжайте движение. Такие люди не заслуживают удовольствия от вашей компании.

Благотворительная организация призывает правительство признать уличные домогательства разновидностью насилия по половому признаку.

Она рекомендует:

Кампанию среди населения, которая бы пропагандировала идею, что что уличные домогательства - "это не нормально"

Обучение для желающих граждан, как безопасно вмешиваться и предотвращать такие домогательствам на улице

Поощрять юношей и мужчин, чтобы они меняли свое отношение и боролись с домогательствами

Обеспечивать сексуальное образование молодежи

Обучать работников общественных мест (работников магазинов, водителей автобусов), как выявлять домогательства и сообщать о них

Таня Бэррон, руководитель Plan International UK, заявила, что она "шокирована и глубоко обеспокоена" тем, что девушки откровенно школьного возраста становятся жертвами сексуальных домогательств.

"Это просто неприемлемо, чтобы девушкам 12 лет свистели в общественных местах, чтобы их касались против их воли, глазели на них или даже преследовали", - сказала она.

По ее мнению, это "позорное поведение" следует остановить.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram