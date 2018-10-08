Суд в Испании оправдал врача, который похищал детей при диктатуре Франко
Мадридский суд оправдал бывшего врача, который похищал новорожденных детей у их матерей и отдавал их бесплодным парам.
Суд признал, что 85-летний гинеколог Эдуардо Вела совершал преступления, но обвинения сняли из-за того, что прошло слишком много времени.
Он - первый человек, попавший на скамью подсудимых за незаконные усыновления, которые происходили во время и после фашистской диктатуры генерала Франко.
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Подозревают, что были совершены тысячи других подобных преступлений.
К делу Велы имеет отношение Инес Мадригал, которую похитили у ее биологических родителей в клинике, где работал врач и где она родилась в 1969 году.
После триумфа Франко в Испании по окончании гражданской войны 1936-1939 годов многих детей отняли у семей, которых фашистский режим считал республиканским. Этих детей передали в семьи, считавшиеся более благонадежными.