В России украинского журналиста Сущенко этапировали в колонию

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Журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого в России осудили как шпиона, переправили в колонию.

Об этом на своем Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"По предварительной информации, Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - написал адвокат.

В сентябре Верховный суд РФ вынес окончательное решение по делу Сущенко, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко отметил, что не согласен с решением и продолжит борьбу за освобождение, в том числе будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

В чем обвиняют Сущенко?

Российская сторона заявляет, что Роман Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии ФСБ, он был задержан в Москве 30 сентября 2016 года во время "шпионской акции", когда собирал "сведения о Вооруженных силах России".

Сам журналист отрицает обвинения ФСБ и не признает своей вины. Он настаивает, что находился в России в частных делах.

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