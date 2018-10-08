В России украинского журналиста Сущенко этапировали в колонию
Журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого в России осудили как шпиона, переправили в колонию.
Об этом на своем Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.
"По предварительной информации, Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - написал адвокат.
В сентябре Верховный суд РФ вынес окончательное решение по делу Сущенко, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима.
Сущенко отметил, что не согласен с решением и продолжит борьбу за освобождение, в том числе будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.
В чем обвиняют Сущенко?
Российская сторона заявляет, что Роман Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.
По версии ФСБ, он был задержан в Москве 30 сентября 2016 года во время "шпионской акции", когда собирал "сведения о Вооруженных силах России".
Сам журналист отрицает обвинения ФСБ и не признает своей вины. Он настаивает, что находился в России в частных делах.