МИД России: задержанные в Нидерландах должны были проводить тесты, а не кибератаки

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россияне ездили в Гаагу проводить "рутинные" проверки, уверяют в МИД России

Российский МИД заявил, что задержанные в апреле в Нидерландах россияне должны были протестировать информационные системы посольства. Министр Сергей Лавров назвал их поездку рутинной. Нидерланды ранее обвинили ГРУ в попытках атаки на ОЗХО и кражи файлов о гибели МН17.

"Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", - цитирует заявление МИД России Интерфакс.

В министерстве подтвердили, что четверо россиян, задержанных в Гааге, имели дипломатические паспорта, "как часто используется в международной практике". "Российских представителей в аэропорту встречал сотрудник посольства (а именно - помощник посла), который в дальнейшем после размещения в гостинице доставил их на территорию диппредставительства", - сказано в заявлении.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, 13 апреля служба военной разведки и безопасности страны предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.

О "семерых хакерах" российской военной разведки, ранее называвшейся ГРУ, в том числе о четырех задержанных в Гааге, в тот же день заявили в США.

МИД России в своем заявлении не уточняет, где служат люди, отправленные, по его версии, тестировать информационные системы посольства.

"Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая министерство обороны Российской Федерации. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры", - сказано в заявлении.

"Ничего необычного нет и в том, что они заселились в гостиницу "Марриотт", которая находится рядом со штаб-квартирой ОЗХО, - добавили в министерстве. - Эта гостиница десятилетиями используется российскими официальными делегациями, прибывающими в Гаагу на работу как по линии двусторонних связей, так и в рамках нашего участия в работе ОЗХО, так как находится в полукилометре от посольства".

МИД уточнил, что с гостиницей оформлены долгосрочные договорные отношения. В министерстве подчеркнули, что после задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было. "У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством, - сказано в заявлении. - Потом их сопроводили на ближайший рейс в Москву".

"Рутинная поездка"

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в поездке в Гаагу российских граждан, обвиняемых Нидерландами в попытках кражи файлов о крушении рейса МН-17 над Донбассом и атаки на ОЗХО, не было ничего секретного.

"Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии. "Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение", - добавил он.

Через несколько часов после слов Лаврова посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос посетила МИД России, куда ее вызвали в связи с заявлениями министра обороны Нидерландов о "хакерах ГРУ".

"Я объяснила в МИД РФ, что Нидерланды ответственны за международные организации на своей территории, что мы не можем допустить кибератаки на международные организации, что ясно дала понять министр обороны Нидерландов, - цитирует ее Интерфакс. - Мы дали очень четкий сигнал, что это должно прекратиться".

Задержание в Гааге

4 октября министр обороны Нидерландов сообщила, что в апреле из страны выслали четырех сотрудников российских спецслужб, пытавшихся взломать компьютерную сеть штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. ОЗХО участвует в расследовании химических атак в Сирии и отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Голландское минобороны назвало имена высланных: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. По данным голландской военной разведки, все четверо являются сотрудниками 5-го главного центра специальной службы ГРУ.

У одного из подозреваемых был изъят ноутбук, который, по данным минобороны Нидерландов, использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о крушении рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году.

Как рассказали власти Нидерландов, при задержании один из россиян попытался сломать смартфон, который использовали для взлома сетей ОЗХО. Кроме того, антенна для перехвата сигнала была спрятана в автомобиле под покрывалом.

В ходе совместной пресс-конференции представитель Великобритании заявил, что сотрудники той же воинской части атаковали сети министерства иностранных дел Британии вскоре после отравления Сергея Скрипаля в марте этого года.

У одного из подозреваемых, как сообщается, была обнаружена квитанция на такси от Несвижского переулка, где располагается здание ГРУ, до аэропорта Шереметьево.

Как выяснила ВВС, по меньшей мере, двое россиян, упомянутых министерством обороны Нидерландов, могли быть связаны с ГРУ местом жительства.

В МИД России ранее называли "шпиономанией" обвинения Нидерландов в адрес России в ее причастности к попытке кибератаки на ОЗХО.

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