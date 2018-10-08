Что такое менструальные чаши и почему их покупают?

Копірайт зображення Getty Images

Не все женщины могут открыто говорить о критических днях, несмотря на то, что эта тема часто попадает в заголовки.

Пока дискуссии продолжаются, на рынке появляются новые товары.

Сколько женщины тратят на средства гигиены во время менструации?

По оценкам Mintel, в Великобритании рынок средств женской гигиены составил 350 млн долларов.

• "Почему моя дочь хочет удалить матку в 15 лет?"

Чаще всего покупали одноразовые тампоны, прокладки и специальные трусики для менструаций. Впрочем, расходы уменьшились по сравнению с 2016 годом на 7,4 млн долларов.

Аналитик Mintel Хэра Кросен заявила, что супермаркеты умышленно снизили цены на эти товары, чтобы привлечь новых покупателей, вместо того, чтобы способствовать сокращению потребления этих товаров.

А что с многоразовыми прокладками?

В последнее время пользователи Instagram и Facebook могли заметить все больше рекламы товаров для менструаций многоразового использования.

Среди них - аптечные тампоны, менструальные чаши или прокладки из ткани.

Нижнее белье для критических дней обычно изготовлено ​​из хлопка и водонепроницаемого материала, поэтому его можно носить вместо или с другими средствами во время менструации.

Даже количество поисковых запросов продуктов многоразового использования в Google увеличилось за последние годы, а больше всего пользователей интересовали чаши для менструации.

По шкале в 100 баллов, интерес к этим "чашам" в 2013 году составил 21 балл, а уже в этом году количество достигло 83.

Image caption Большинство одноразовых средств женской гигиены изготовлены из пластика, который невозможно утилизировать

Чаще всего этот товар ищут в Австралии, а вот в Соединенных Штатах больше интересуются многоразовыми прокладками.

Крупные розничные сети, как Walmart в США и Boots в Великобритании, уже продают менструальные чаши.

С чего бы такие изменения?

СМИ часто поднимают вопрос загрязнения окружающей среды пластиком.

В Британии правительство планирует принять меры, которые приведут к увеличению цены на полиэтиленовые пакеты до 13 долларов.

Аналитики отмечают, что рост обеспокоенности окружающей средой как раз и является одним из факторов, вызвавшим интерес к продуктам многоразового использования во время критических дней.

Большинство одноразовых тампонов и прокладок имеют в себе элементы пластика, которые потом лежат на свалках.

В 2017 году Общество охраны морских сил сообщило, что на британские пляжи вода выносит большое количество использованных прокладок и одноразовых аппликаторов.

Именно по этим причинам в сети все чаще рекламируют товары многоразового использования. "Экологичность" во время критических дней также пропагандируют блогеры.

Копірайт зображення Getty Images

А вот женщин мотивируют покупать такие продукты ради экономии денег.

Что такое "налог на тампоны"?

Некоторые организации говорят, что по этой причине не все девушки из бедных семей могут позволить себе покупать прокладки, и как следствие, в критические дни не ходят в школу.

В Австралии отменили взимаемый в течение 18 лет налог на предметы женской гигиены.

Индия также сократила этот налог на 12%, а Канада отменила его еще в 2015 году.

ЕС только планирует пересмотреть размер этого налога, но пока речь идет о сокращении на 5%.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram