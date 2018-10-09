На складе боеприпасов в Черниговской области пожар и взрывы: тысячи местных эвакуируют

Копірайт зображення Andriy Hmyria Image caption ожар на складах виден даже из Нежина, в 50 км от арсеналов, говорят местные

На территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, продолжается пожежа.Про этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре и взрывах поступила в 3:40 ночью 9 октября.

"Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек", - заявила пресс-служба ГСЧС.

Эвакуация затронет почти 40 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах Черниговской области, добавляют в пресс-службе областной государственной администрации.

По состоянию на 7.00 утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду, сообщает Генштаб вооруженных сил.

"Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, объем материального ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье, предусматривающей небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Не летают самолеты и не ходят поезда

Территория шестого арсенала - это около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Уже в 4:22 в радиусе 30 км закрыли воздушное пространство над объектом.

Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также приостановили, добавляют в ГСЧС.

На месте происшествия работают 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники.

"Дом качает, стекло дрожит, ужас"

Жители близлежащих городов, в том числе Нежина, что в 50 км от арсенала, жалуются, что испытывают ударную волну и слышат звуки взрывов.

"С пол четвертой гремело, летали самолеты, вертолеты, думала, война началась, руки до сих пор дродат. Главное, чтобы все хорошо закончилось", - пишет пользовательница сети.

"Это ужас, дом качает, стекло дрожит, я живу на 9-м этаже. Это страшно", - пишет другая пользовательница.

От учителей родителям приходят сообщения, занятий в местных школах сегодня не будет.

Дороги перекрыты

Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает, что из-за взрывов закрыли некоторые дороги государственного значения:

дорога Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ичне

дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичне

дорога Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ичне и с стороны дорогой Н-07 до Ичне

По состоянию на 6:30 утра свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.

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