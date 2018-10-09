В Японии белый тигр убил сотрудника зоопарка
В Японии сотрудник зоопарка погиб в результате нападения белого тигра.
Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Кагосима.
По официальной версии, 40-летний мужчина был найден с рваной раной шеи в загоне под открытым небом. Пострадавший был оперативно госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось.
Отмечается, что погибший успел выстрелить в тигра дротиком с транквилизатором.
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По данным агентства Kyodo, по факту гибели человека, в зоопарке сейчас проводится проверка. Полицию интересуют методы обращения с животными.