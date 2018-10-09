Взрывы возле Ични: соцсети о "служебной халатности" и "диверсии России"

Копірайт зображення ДСНС

В соцсетях активно обсуждают взрывы и пожар на складах с боеприпасами вблизи Ични Черниговской области.

О пожаре стало известно ночью во вторник. На складах хранится 88 тыс. тонн боеприпасов.

Пострадавших нет, но уже эвакуировали более 12 тыс. местных жителей, которые жалуются на звуки взрывов и вибрации от взрывных волн.

Некоторые даже сообщают, что снаряды разлетаются по окрестностям и представляют опасность для людей.

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Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Немало пользователей в соцсетях уже обвиняют украинские власти в халатности.

"Сватово, Новоянисоль, Балаклея, Калиновка, Ичня - это уже система (((", - возмущается в Twitter пользователь Инна Костенко.

"Когда за прошлые взрывы никто не наказан и никто не понёс ответсвенности, то не стоит и удивляться тому, что у нас врываются очередные склады ... Складывается такое впечатление, что наше высшее военное руководство армии наверно не в состоянии навести на военных складах порядок и обеспечить их безопасность", - пишет пользователь Юрий Мисягин.

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Пользователь Facebook Александр Онищенко называет случившееся, "масштабным списанием или разгильдяйством".

Есть пользователи, которые считают, что взрывы - результат диверсии со стороны России.

Военный эксперт Юрий Карин считает, что взрывы напрямую связаны с тем, что именно сегодня в Стамбуле состоится Синод Константинопольского патриархата, где могут принять решение о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

"В ночь с 8-го на 9-е октября совершена диверсия на складах с боеприпасами в Ичне. Кроме того, вышеизложенные события произошли накануне заседания Синода в Константинополе, где должно быть принято историческое решение, которое вызывает истерику в Москве", - пишет Карин в Facebook.

"Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это чушь, - убежден журналист Юрий Бутусов. - Так что это диверсия - это как обычно неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО о беспилотников, но это диверсия. Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение".

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