Нафтогаз и Киев "помирились". Когда будет горячая вода?

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НАК "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - нынешним и бывшим поставщиками горячей воды и тепла в столице.

По сообщению компании, это позволяет восстановить подачу горячей воды киевлянам в течение пяти дней после принятия мирового соглашения судом.

Заседание Хозяйственного суда Киева по этому вопросу запланировано на 10 октября. Поэтому, теоретически, горячая вода в домах киевлян может появиться до официального начала отопительного сезона.

Согласно договору, столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подтверждает, что признает долги"Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 24 млрд грн. При этом вопрос взимания дополнительных начислений подлежит решению в судебном порядке в рамках отдельных судебных споров.

По словам первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Переломы, подписание мирового соглашения устраняет последние преграды для возобновления горячего водоснабжения в Киеве и начала отопительного сезона.

"После утверждения судом мирового соглашения мы готовы в любое время подписать с "Киевтеплоэнерго" договора о поставках газа на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о возложении специальных обязательств, и надеемся, что "Киевтеплоэнерго" сможет выполнить необходимые условия для получения номинаций", - цитирует пресс-служба "Нафтогаза" Сергея Перелому.

"Документ подписан всеми сторонами. Надеемся, завтра он будет утвержден в суде. После получения решения суда "Киевтеплоэнерго" сможет подписать соглашение на поставку природного газа по льготным ценам и начать процесс восстановления горячего водоснабжения для той части, которая ее не имеет", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Бег по кругу, чтоб согреться

В конце апреля в Киеве началось массовое отключение горячей воды, которой в большинстве столичных домов нет до сих пор.

Копірайт зображення Facebook/"Типовий Київ" Image caption Отсутствие горячей воды в Киеве стало настоящим "мемом" соцсетей, а также способствовало появлению новой скульптуры на Бессарабке, которую пользователи назвали "синюшным киевлянином"

Именно тогда закончился срок действия соглашения, по которому "Киевэнерго" с 2001 года управляла тепловым хозяйством Киева и поставляла горячую воду и отопление.

С 1 мая тепловые сети, тепловые пункты, котельные и счетчики отошли к вновь созданному коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". А вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместе с мусоросжигательным заводом "Энергия" до августа оставались в управлении "Киевэнерго".

"Киевэнерго" передал тепловое хозяйство столице с многомиллиардными долгами за газ - как самих потребителей, так и бюджета. Без погашения этих долгов "Нафтогаз", ссылаясь на законодательтво, отказывался подписывать договора о поставках газа на столичные ТЭЦ, производящие как горячую воду, так и тепло.

Киевские власти сначала собирались судиться с "Нафтогазом", но впоследствии решили пойти на "мировую", взяв на себя ту часть долгов, которую можно покрыть "компенсаторами" - например, долгами потребителей, с которыми в дальнейшем будут вести работу самостоятельно. Соответствующее решение Киевсовет принял 11 сентября. На начало сентября эти долги составляли почти 2,5 миллиарда грн.

Еще 730 млн грн долгов покрыли за счет субвенции из бюджета. Фактически, это долг государства по субсидиям, которые "Киевэнерго" должен получить, но не получил из бюджета.

Пока без горячей воды остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов Киева.

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