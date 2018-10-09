В Киеве разрешат скорость до 80 км/ч: список улиц

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На 17 улицах Киева "для комфорта и удобства" водителей позволили скорость движения до 80 км/ч в теплый сезон - с 1 апреля до 1 ноября.

Соответствующее решение во вторник, 9 октября, принял Киевсовет.

С начала 2018 года в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, ограничивающие допустимую максимальную скорость транспорта в населенном пункте до 50 км/ч.

В столице для "обеспечения надлежащих условий жизнедеятельности" городской совет может устанавливать большую допустимую скорость на отдельных участках.

Поэтому Киевсовет "для комфорта и удобства" водителей повысил эту норму на 17 улицах города.

"Эти 17 участков приспособлены для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского главы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Улицы Киева, на которых можно ехать со скоростью 80 км/ч:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

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