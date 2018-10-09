Синод не будет рассматривать вопрос Томоса для Украины в первый день
В Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, однако вопрос Томоса об автокефалии Украинской православной церкви в первый день не рассмотрят.
При этом собеседник BBC News Украина не подтвердил, но и не опроверг, будет ли предоставление Томоса рассмотрено в принципе.
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Собрание высшей церковной иерархии началось 9 октября в 10:00 по киевскому времени и продлится до 18-20 часов вечера.
Собрание проходит за закрытыми дверями, а его повестка официально не сообщается.
Решающий Синод?
Ряд источников ВВС News Украина, знакомых с процессом предоставления Томоса, указывают, что, скорее всего, в отношении "украинского вопроса" будет принято определенное решение.
Однако неизвестно, каким именно оно будет.
Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация о том, что предоставление автокефалии находится на финишной прямой.
Во время заседания Синода можно ожидать несколько вариантов развития событий.
Первый сценарий - Томос об украинской автокефалии подпишут.
Второй - Томос будут обсуждать, но окончательно не утвердят, предполагают украинские эксперты.
Кроме того, Синод Константинопольского патриархата может обсудить снятие анафемы (отлучение от церкви) с нынешнего главы УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Его называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы будущей поместной украинской церкви.
Однако помешать этому может анафема, которой в 1997 году его предала РПЦ.
Именно Филарет в 90-е годы прошлого века возглавил часть иерархов УПЦ, отделившихся от РПЦ и начавших строить независимую украинскую церковь, которую пока не признают другие православные церкви мира.
Отмена Константинополем анафемы может открыть путь к предоставлению автокефалии и избранию Филарета главой новой церкви.
Украинская автокефалия
Украинские власти, а также представители различных православных церквей Украины обратились к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии еще в апреле.
Сейчас в Украине существует только одна каноническая и признанная другими церквями мира структура - УПЦ Московского патриархата.
УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь пока мировым православием не признаны.
Эти две церкви, а также часть епископов УПЦ МП обратились к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии.
Это вызвало резкую негативную реакцию РПЦ, глава которой Кирилл 31 августа встретился с Вселенским патриархом и пытался убедить его отложить решение "украинского вопроса".
Украина является одной из крупнейших православных стран мира. Большинство ее жителей называют себя православными. По данным ряда последних социологических опросов, около 30% украинцев выступают за автокефалию, а 20% - против. Остальные - либо не определились, либо им все равно.
Согласно данным департамента по делам религий и национальностей минкульта Украины, в стране были зарегистрированы примерно 12 тысяч общин УПЦ МП, около 5 тысяч общин УПЦ КП и чуть больше тысячи общин УАПЦ.