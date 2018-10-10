Полицейским в индийских аэропортах приказали меньше улыбаться
Центральная служба по вопросам безопасности Индии распорядилась, чтобы ее сотрудники в аэропортах были "скорее бдительными, чем дружелюбными".
В частности, полицейским приказали меньше улыбаться.
Причиной такого решения стали опасения, что чрезмерная жизнерадостность может привести к восприятию террористами уровня безопасности как низкого и увеличить угрозу терактов.
Теперь полицейские перейдут от "системы широкой улыбки" до "системы достаточной улыбки", сообщает Indian Express.
Это не первый раз, когда индийским полицейским было приказано изменить свое поведение.
В июле в штате Карнатака Государственная резервная полиция приказала своим офицерам похудеть или их отстранят от службы.
А в 2004 году полицейским штата Мадхья-Прадеш доплачивали за усы, потому что руководство считало, что они вызывают большее уважение.