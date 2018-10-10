Ученые нашли способ предотвратить сердечный приступ

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Люди, родившиеся с повышенным риском сердечного приступа, смогут предотвратить его с помощью генетического теста, говорят ученые.

Стоимость прохождения теста Genomic Risk Score (GRS) составит чуть больше 50 долларов, поэтому для большинства он будет доступен.

Ученые говорят, что результаты тестирования помогут выяснить, почему люди с отсутствием очевидных факторов риска, таких как повышенное содержание холестерина в крови, могут "стать жертвой" инфаркта.

Однако, по словам экспертов, идею скрининга еще нужно доработать.

ДНК - всему голова

Данный тест можно пройти в любом возрасте, поскольку ДНК человека не меняется в течении всей жизни человека. Поэтому, теоретически, дети также смогут проходить тест.

Для исследования используются образцы крови, но, как говорят ученые, можно обойтись и мазком изо рта.

Тест был разработан после анализа геномной информации полумиллиона людей возрастом от 40 до 69 лет, которая содержится в британском Биобанке (UK Biobank). При этом 22 тыс. из них имели ишемическую болезнь сердца (КБС).

Ведущий исследователь из Бейкеровского института сердца и диабета (Австралия) и Кембриджского университета, доктор Майкл Инойе рассказал, что приблизительно половина КБС возникают по генетическим причинам (наследственности), а вторая половина определяется образом жизни и окружающий средой.

"Мы упускали из виду генетический компонент в скрининге рисков. Мы были в реальном неведении относительно генетической составляющей", - добавил он.

20% процентов участников GRS теста, которые разместились в начале "геномной шкалы риска", в четыре раза больше рискуют заработать коронарную (ишемическую) болезнь сердца (КБС), нежели люди, занявшие 20% в ее конце.

В Великобритании от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 66 тыс. человек ежегодно.

Поскольку состояние пациента начинает меняться за несколько десятилетий, до того как симптомы проявятся, необходимо определить их существенно раньше, что GRS и может сделать, убежден профессор из Лестерского университета (Великобритания) Нилеш Самани.

По его мнению, новая технология поможет врачам разделять пациентов на тех, кому дополнительное вмешательство принесет явную пользу и на тех, кому различного рода скрининг явно не нужен.

Доктор Инойе добавил, что "еще много работы предстоит сделать" до того, как тест будет внедрен в системах здравоохранения, в частности в Великобритании, для того, чтобы повысить точность GRS.

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