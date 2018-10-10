На складах с боеприпасами до сих пор раздаются взрывы - ГСЧС
На складах с боеприпасами близ города Ичня продолжаются взрывы разной интенсивности, сообщила утром Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Из Ични и близлежащих сел эвакуировали почти 13 тысяч человек. Среди них 163 больных, находившихся в больницах поселка Парафиевка.
18 пунктов помощи пострадавшим обустроили в помещениях школ и домов в Ичнянском, Прилуцком, Бахмацком и Нежинском районах, а также в городе Прилуки. Там организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.
Эвакуация людей продолжается, говорят в ГСЧС.
Пострадавших и погибших в результате взрывов, по данным ведомства, нет.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада органами власти отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.
Приостановлено движение поездов через станцию Ичня, направлен автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более тысячи человек и 212 единиц техники.
О пожаре на складах 6-го арсенала Министерства обороны Украины стало известно ночью во вторник.
СБУ рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.