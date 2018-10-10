Экзархи Вселенского патриарха в Украине прибыли на Синод в Стамбуле

Копірайт зображення Getty Images Image caption В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил двух экзархов в Киеве

Экзархи Вселенского патриархата в Украине архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Илларион прибыли на Синод в Стамбуле, на котором возможно рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви.

Об этом сообщает корреспондент BBC News Украина из резиденции патриархата.

Экзархи, которых в сентябре направили в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии, отказались рассказать журналистам, когда именно они будут отчитываться о своей работе в Украине.

Епископ Илларион в комментарии журналистам отметил, что они приехали в Стамбул "с большими надеждами", а украинские православные "готовы к единению".

Несмотря на появление информации в СМИ, что уже в среду или четверг Синод может принять Томос, источники ВВС News Украина во Вселенском патриархате посоветовали не спешить с выводами, ведь получение автокефалии - это длительный процесс.

Image caption Экзархи, которые занимались подготовкой предоставления автокефалии в Киеве, прибыли на Синод

Однако отрицать возможность принятия решения в отношении Украины они также не стали.

Российские журналисты настойчиво интересовались у экзархов, не приведет ли автокефалия к обострению ситуации в Украине. На что находящиеся рядом украинские журналисты сказали россиянам, что "обострение будет у них". Состоялась словесная перепалка.

Image caption Ожидая решения Синода по Украине, российские журналисты (группа слева от дерева) и украинские журналисты (справа) вступают в словесные перепалки

Решающий Синод?

Собрание Синода проходит за закрытыми дверями, а его повестка официально не сообщается.

Ряд источников ВВС News Украина, знакомых с процессом предоставления Томоса, указывают, что, скорее всего, в отношении "украинского вопроса" будет принято определенное решение.

Однако неизвестно, каким именно оно будет.

Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация о том, что предоставление автокефалии находится на финишной прямой.

Во время заседания Синода можно ожидать несколько вариантов развития событий.

Первый сценарий - Томос об украинской автокефалии подпишут.

Второй - Томос будут обсуждать, но окончательно не утвердят, предполагают украинские эксперты.

Кроме того, Синод Константинопольского патриархата может обсудить снятие анафемы (отлучение от церкви) с нынешнего главы УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Его называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы будущей поместной украинской церкви.

Именно Филарет в 90-е годы прошлого века возглавил часть иерархов УПЦ, отделившихся от РПЦ и начавших строить независимую украинскую церковь, которую пока не признают другие православные церкви мира.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram