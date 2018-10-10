"Это была атака на наши хранилища" - Полторак о взрывах возле Ични

Копірайт зображення UNIAN Image caption К эвакуации привлекли бронированные автомобили

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что характер взрыва на военном складе возле Ични свидетельствует о том, что там, вероятно, был заложен боеприпас.

"У меня нет сомнения в том, что это была атака на наши хранилища", - заявил Полторак на заседании правительства.

На ликвидацию последствий взрывов Кабинет Министров хочет выделить 100 млн гривен.

Сейчас на складах близ Ични каждые 10 минут раздается взрыв, говорят в Минобороны. Однако интенсивность взрывов по сравнению с предыдущим днем, значительно снизилась.

Один мощный взрыв также зафиксировали ночью.

Из Ични и близлежащих сел эвакуировали почти 13 тысяч человек. Среди них 163 больных, находившихся в больницах поселка Парафиевка.

18 пунктов помощи пострадавшим обустроили в помещениях школ и домов в Ичнянском, Прилуцком, Бахмацком и Нежинском районах, а также в городе Прилуки. Там организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Эвакуация людей продолжается, говорят в ГСЧС.

Пострадавших и погибших в результате взрывов, по данным ведомства, нет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Столовая в пункте эвакуации в селе Парафиевка

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада органами власти отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Приостановлено движение поездов через станцию Ичня, направлен автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более тысячи человек и 212 единиц техники.

О пожаре на складах 6-го арсенала Министерства обороны Украины стало известно ночью во вторник.

СБУ рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram