Луценко: арсенал в Ичне не отвечал "требованиям военного времени"

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Шестой арсенал Министерства обороны Украины возле города Ичня в Черниговской области не отвечал требованиям военного времени, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На брифинге в среду он сообщил, что Силы специальных операций в августе 2018 года проверили все склады боеприпасов в Украине, чтобы оценить их готовность к антидиверсионным задачам.

По словам генпрокурора, "готовность к контрдиверсионным работам именно в Ичне отсутствовала".

"Руководитель Ичнянского склада был снят с должности и уволен в запас без выходного пособия", - сказал Луценко.

"База не была в полной готовности к требованиям военного времени, в котором мы реально живем", - сказал руководитель Генпрокуратуры.

"Прокуратура сразу после нормализации обстановки на местах - имею в виду прекращения взрывов, разминирования, возвращения населения и т.д. - активизирует следствие", - добавил он.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Луценко заявляет, что расследование взрывов в Ичне займет длительное время

При этом он предупредил, что расследование займет значительное время, поскольку требует большой работы экспертов.

Предварительная проверка арсенала

Он добавил, что ранее, еще в сентябре 2017 года, Минобороны, Генеральный штаб и военная прокуратура проверяли все военные склады страны и готовили рекомендации по повышению их безопасности.

"Планы по совершенствованию безопасности военных складов в Ичне не были реализованы", - сказал генпрокурор.

По его словам, на совершенствование безопасности складов не выделялись достаточные средства.

При этом работы, которые все-таки проводились, велись медленно.

Копірайт зображення UNIAN Image caption По словам министра обороны Степана Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50%

Сообщения о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский район Черниговской области) поступили в ночь на вторник.

СБУ рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

На ликвидацию последствий взрывов Кабинет Министров хочет выделить 100 миллионов гривен.

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