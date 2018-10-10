Wizz Air вводит новые ограничения на багаж: что можно везти бесплатно?

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Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air с 1 ноября введет более жесткие правила перевозки багажа, говорится в сообщении компании.

Согласно им, пассажиры смогут бесплатно брать на борт самолета только маленькую сумку габаритами до 40х30х20 см.

Большие же сумки нужно будет сдавать в багаж за дополнительную плату.

Сейчас пассажиры могут провозить большую сумку (55х40х23 см), хотя и должны сдавать ее в багажный отсек. Провоз такого багажа сейчас является бесплатным.

Путешественники, дополнительно купившие пакет услуг Wizz Priority, смогут брать в салон самолета один основной предмет багажа максимального размера 55х40х23 см и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

Копірайт зображення Wizzair Image caption Новые правила провоза багажа

Авиакомпания с 1 ноября также введет норму платного провоза багажа весом 10 кг по цене от 7 евро.

При этом пассажиры, которые до 10 октября уже купили билеты на рейсы после 1 ноября и не оплатили услугу Wizz Priority, смогут бесплатно перевезти 10 кг багажа.

Компания заявляет, что такое решение вызвано большим количеством задержек рейсов из-за багажа и уменьшением количества дней, которые клиенты проводят в месте назначения.

"Каждый третий путешественник Wizz Air путешествует на три дня или меньше", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В результате этого, по данным Wizz Air, размеры багажа клиентов уменьшаются.

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